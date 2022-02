I migliori giovani di eFootball Pes 2022

I migliori giovani di eFtooball Pes 2021 quali sono? E’ questo che si chiedono tutti coloro che per la prima volta hanno iniziato a giocare a titolo calcistico targato Konami. Se anche voi rientrate in questa cerchia per vostra fortuna oggi siete capitati nel sito che fa al caso vostro. Come avrete ben capito fra poco a seguire vi proporremo la lista di quelli che secondo una nostra opinione personae sono considerati i migliori talenti di Pes 2021. Pronti a scoprire chi sono? Il nostro consiglio è quello di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da leggere con la massima attenzione il post.

Per chi da quando è nato ama il calcio non può non conoscere il titolo sportivo eFootball noto anche con il nome di Pro Evolution Soccer – PES – serie che da sempre ha sfidato Fifa. Detto ciò, dentro PES è possibile trovare una miriade di giocatori di ogni genere di età differenti e ognuno ovviamente con caratteristiche e abilità diverse fra loro. Nel formare il proprio team dei sogni, tuttavia, bisogna saper agire con criterio e all’inizio tutto può sembrare difficile ma cosi non è. Per riuscire a cavarne piede fin da subito è importantissimo dotarsi di qualche valido giocatore che, pur se giovane, non manca di bravura e pizzico di esperienza. Facendo affidamento a loro, alla loro giovane età e qualità sarà possibile in tutta tranquillità ottenere risultati stupefacenti.

Arrivati a questo punto vediamo finalmente l’elenco dei migliori giovani da acquistare su eFootball PES. Pronti? Ecco la lista completa:

I migliori giovani portieri

Gianluigi Donnarumma (21 anni, PSG) – Overall 84, Potenziale 92

Alban Lafont (21 anni, Nantes) – Overall 80, Potenziale 89

Matvey Safonov (21 anni, Krasnodar) – Overall 76, Potenziale 85

Illian Meslier (20 anni, Leeds) – Overall 74, Potenziale 85

Luis Maximiliano (21 anni, Sporting Lisbona) – Overall 74, Potenziale 84

I migliori giovani difensori

Matthijs De Ligt (21 anni, Juventus) – Overall 86, Potenziale 95

Ozan Kabak (20 anni, Schalke 04) – Overall 79, Potenziale 92

Boubacar Kamara (20 anni, Marsiglia) – Overall 80, Potenziale 89

Marash Kumbulla (20 anni, Roma) – Overall 76, Potenziale 89

Tanguy Nianzou (18 anni, Bayern Monaco) – Overall 73, Potenziale 89

I migliori giovani attaccanti

Joao Felix (20 anni, Atletico Madrid) – Overall 83, Potenziale 94

Donyell Malen (21 anni, PSV) – Overall 79, Potenziale 91

Myron Badou (19 anni, AZ Alkmaar) – Overall 77, Potenziale 90

Gabriel Martinelli (19 anni, Arsenal) – Overall 76, Potenziale 90

Alexander Isak (21 anni, Real Sociedad) – Overall 79, Potenziale 89

I migliori giovani centrocampisti

Declan Rice (21 anni, West Ham) – Overall 81, Potenziale 91

Sandro Tonali (20 anni, Milan) – Overall 79, Potenziale 91

Boubakary Soumare (21 anni, Lille) – Overall 78, Potenziale 90

Eduardo Camavinga (17 anni, Rennes) – Overall 77, Potenziale 92

Matteo Guendouzi (21 anni, Arsenal) – Overall 80, Potenziale 91

Phil Foden (20 anni, Manchester City) – Overall 78, Potenziale 89

Kai Havertz (21 anni, Chelsea) – Overall 84, Potenziale 94

Nicolò Zaniolo (21 anni, Roma) – Overall 82, Potenziale 94

Jonathan David (20 anni, Lille) – Overall 79, Potenziale 92

I migliori giovani terzini destri

Emerson (21 anni, Betis Siviglia) – Overall 80, Potenziale 90

Sergio Dest (19 anni, Ajax) – Overall 77, Potenziale 90

Reece James (20 anni, Chelsea) – Overall 78, Potenziale 89

Max Aarons (20 anni, Norwich City) – Overall 76, Potenziale 89

Diogo Dalot (21 anni, Manchester United) – Overall 76, Potenziale 88

I migliori giovani terzini sinistri

Alphonso Davies (19 anni, Bayern Monaco) – Overall 82, Potenziale 93

Owen Wijndal (20 anni, AZ Alkmaar) – Overall 77, Potenziale 90

Brandon Williams (20 anni, Manchester United) – Overall 76, Potenziale 89

Luca Pellegrini (21 anni, Juventus) – Overall 76, Potenziale 88

Vitalij Mykolenko (21 anni, Dinamo Kiev) – Overall 76, Potenziale 88

I migliori giovani esterni destri

Jadon Sancho (20 anni, Borussia Dortmund) – Overall 86, Potenziale 96

Rodrygo (19 anni, Real Madrid) – Overall 81, Potenziale 94

Mason Greenwood (18 anni, Manchester United) – Overall 78, Potenziale 91

Dejan Kulusevski (20 anni, Juventus) – Overall 77, Potenziale 90

Harvey Elliott (17 anni, Liverpool) – Overall 70, Potenziale 90

I migliori giovani esterni sinistri

Vinicius Junior (20 anni, Real Madrid) – Overall 81, Potenziale 92

Callum Hudson-Odoi (19 anni, Chelsea) – Overall 79, Potenziale 92

Bukayo Saka (19 anni, Arsenal) – Overall 77, Potenziale 97

Moussa Diaby (21 anni, Bayer Leverkusen) – Overall 79, Potenziale 90

Justin Kluivert (21 anni, Roma) – Overall 78, Potenziale 90

Conclusioni

Se qualora nell’elenco per voi manca qualche nome di giocatore importante non esitate a comunicarcelo cosi da rendere la lista ancora più completa ed esaustiva.

Consigliamo anche: PES 2020, un filmato esclusivo gameplay mostra in azione il titolo calcistico di Konami

(Visitatori Attuali 23, 1 visite giornaliere)