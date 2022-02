Fifa 22 come guadagnare crediti FUT velocemente. Coloro che possiedono il titolo di EA Sports sanno perfettamente che una delle modalità più utilizzate in assoluto è l’Ultimate Team. Tuttavia la domanda che sorge spontanea è la seguente: come fare crediti il più velocemente possibile senza faticare più di tanto? Andiamo a scoprirlo insieme in questa nuova guida che siamo sicuri interesserà a tanti di voi.

Guadagnare rapidamente crediti nella modalità Ultimate Team di Fifa 22

Riuscire ad avere più crediti possibili per realizzare la squadra dei sogni e riuscire a competere con i più forti non è sicuramente facile in particolar modo per chi si sta affacciando per la prima volta nel mondo del titolo calcistico di Fifa. Detto questo, per cominciare man mano ad avere qualche credito il metodo più facile di tutti è quello di iniziare a giocare qualche partita. Vi serviranno solamente 3 match vinti in Division Rivals ogni settimana per riuscire a portare a casa qualche pacchetto, rilasciato tutti i giovedi alle ore 9, o 7 incontri vinti per avere ricompense ancora più golose.

Eventualmente se vi trovate in divisioni dove di solito riuscite a portare la partita a casa facilmente, questo non dovrebbe portarvi via molto tempo e potrebbe addirittura essere un passatempo più che divertente. Altro ottimo metodo per fare crediti e ricevere pacchetti sono le Squad Battles. Per assicurarvi i premi in questo caso serve dedicare diverse ore e i premi vengono rilasciati alle 10 di ogni domenica.

Fifa 22: come fare crediti sfruttando il mercato

Passano al mercato, il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di cercare di acquistare il più possibile carte Oro rare che hanno un overall pari a 86 o più. Quando queste iniziano man mano a calare di costo, prendetene un po’ e mettetele nella vostra lista trasferimenti. Le carte da 86 che hanno un costo intorno ai 7000 crediti sono ottime, o 87 a circa 10000. I costi tenderanno ad aumentare quando la EA iniziare a lanciare obiettivi, traguardi e sfide nella modalità che per l’appunto prende il nome di Sfida Creazione Rosa che domanderanno squadre di un certo livello.

Con quali giocatori provare a fare mercato? Semplice, pensate alle carte che più potrebbero attirare l’attenzione e il gioco è fatto.

Conclusioni

Ricordate che più sarete in alto nei premi della Division Rivals più pacchetti e denaro riceverete. Altro metodo infallibile per portare a casa un bel gruzzoletto di denaro e pacchetti a dir poco succulenti è la WL conosciuta anche con il nome di Weekend League dove si affrontano i più forti di sempre. Per giocarci infatti dovete essere più che preparati il rischio infatti è quello di tornare a casa senza vittorie che vuol dire zero crediti e zero pacchetti. A voi la scelta!

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattarci. Alla prossima cari lettori di Blogiko.

Consigliamo anche: Companion App Fifa 22 e Web App: guida all’uscita

(Visitatori Attuali 8, 1 visite giornaliere)