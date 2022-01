Logitech annuncia la gamma mouse Signature M650

Due diverse dimensioni, un’opzione per mancini e numerose funzionalità, come lo scorrimento SmartWheel, per garantire il massimo della produttività e comodità.

Logitech presenta oggi la nuova gamma di mouse Signature M650, composta dai modelli Signature M650 wireless e Signature M650 for Business, entrambi disponibili in due dimensioni – una standard e una più grande – e accomunati da una comoda impugnatura, per offrire un’esperienza completa ad un pubblico sempre più vasto.

La nuova gamma è progettata per rendere la propria postazione di lavoro ancora più moderna e unica, migliorando sensibilmente la produttività grazie allo scorrimento SmartWheel, a clic silenziosi e a un design sagomato e confortevole che garantisce un utilizzo intuitivo e piacevole. A questo si aggiunge un ulteriore plus, ovvero una versione dedicata ai mancini.

“Circa la metà dei lavoratori al mondo non usa un mouse o usa un dispositivo entry-level con funzioni limitate. È da questa considerazione significativa che abbiamo sviluppato questa nuova line-up,” commenta Art O’Gnimh, Vice President of the mainstream business for creativity and productivity di Logitech. “La gamma Signature M650 offre un’esperienza completa, con funzioni semplici che rendono il lavoro quotidiano più veloce e facile, in linea con la visione di Logitech.”

Lavorare a un documento o navigare online d’ora in poi sarà ancora più semplice. La funzione SmartWheel garantisce infatti precisione e velocità istantanea. Signature M650 e Signature M650 L (di dimensioni maggiori) sono inoltre dotati della tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic del 90% rispetto al mouse Logitech M185, ideale quindi per un utilizzo silenzioso anche durante le call di lavoro. Completano la dotazione anche un’ottima connessione wireless e una batteria che dura fino a due anni.

Il design inclusivo della line-up Signature M650 permette di lavorare comodamente per diverse ore, grazie a un’area confortevole per il pollice e un’impugnatura in gomma. A questo si aggiunge anche la possibilità di personalizzare i pulsanti laterali con tutte le scorciatoie preferite grazie a Logitech Options+. Disponibili nei colori grafite, rosa e bianco sporco, i nuovi mouse sono compatibili con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS e Android, collegandosi in un’istante tramite Bluetooth® Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt.

La gamma Signature M650 è anche attenta all’ambiente, grazie a un design sostenibile e a un controllo dell’intero ciclo di vita dei materiali utilizzati. In Logitech, i prodotti sono studiati per offrire un’esperienza utente all’avanguardia, ma allo stesso tempo in grado di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Infatti, una parte delle componenti in plastica di Signature M650 è realizzata con platica riciclata post-consumo (PCR), più precisamente il 64% per il colore grafite, il 26% per il bianco sporco e la variante rosa. Il programma PCR di Logitech riflette l’impegno dell’azienda verso un approccio più sostenibile, garantendo una seconda vita alla plastica dei prodotti dell’elettronica di consumo.

Prezzo e disponibilità

I mouse della gamma Signature M650 saranno disponibili entro la fine di gennaio 2022 su Logitech.com/it e presso le principali catene di distribuzione al prezzo al pubblico di 44,99€.

Anche Signature M650 for Business sarà presto disponibile.

