In tanti soprattutto per chi nel mondo online è nuovo si pongono la seguente domanda: come modificare Homepage in WordPress? Andiamo a scoprirlo insieme in questa nuova ed interessante guida che siamo sicuri tornerà utile moltissimi di voi. Pronti cari lettori? Il nostro invito è quello di prendervi 5 minuti di tempo libero cosi da leggere il post con la massima attenzione e capire realmente ogni step.

Homepage in WordPress: come modificarla

Quando si prende la decisione di creare un sito tutto progettato con il noto CMS WP e si iniziano con il passare dei minuti a realizzare le primissime pagine di un blog ci si ritrova fin da subito ad avere dentro lo stesso una miriade di pagine che vengono contrassegnate come statiche e, in diverse circostanze, diversi post, come in un tradizionale sito. Se non si vuole modificare nulla e tutto va bene, di base il sito in WP farà vedere come homepage gli ultimi post realizzati, mentre se si ha intenzione di vedere una pagina statica ben predefinita, servirà tassativamente procedere alla modifica della homepage in WP. Se volete per davvero riuscirci anche voi, vi consigliamo di continuare la lettura come già accennato ad inizio tutorial. State sereni che la procedura da seguire è veramente facile anche se nel settore in questione siete poco esperti.

Personalizzare la homepage in WordPress con una pagina statica

Modificare la homepage in WP mostrandone nella home una pagine specifica statica al posto degli ultimi post pubblicati sul proprio blog è facilissimo e rapidissimo. Ecco gli step che serve seguire:

Fare accesso al backend di WP;

Selezionare a questo punto la dicitura aspetto agendo direttamente dal menu’ a sinistra e tappare sulla voce personalizza;

Tappare sulla voce impostazioni homepage;

Alla dicitura la tua homepage mostra optare per la scritta una pagina statica;

Alla dicitura homepage optare per la pagina che si ha intenzione di impostare per davvero come homepage del sito;

Tappare su pubblica e il gioco è fatto.

Come avete constatato voi stesso la procedura da seguire è alquanto facile per chiunque.

Personalizzare la homepage dinamica in WordPress

Se con il passare dei giorni per qualsiasi motivazione che solo voi sapete si ha intenzione di nuovo di personalizzare la homepage di WP e ripristinare in questo modo la pagina dinamica con gli ultimissimi post come home, serve seguire i seguenti passaggi riportati qui sotto:

Fare accesso anche in questo caso al backend di WP;

Selezionare la dicitura aspetto sul menu’ sempre rivolto sulla vostra sinistra e tappare di seguito sulla voce personalizza;

Tappare su impostazioni Homepage e alla dicitura homepage mostra optare per la voce ultimi articoli;

Tappare infine sulla voce pubblica.

Visto come personalizzare al meglio la homepage di WordPress, prima di salutarci, ci teniamo anche a proporvi quelli che almeno secondo una nostra opinione personale sono considerati i migliori temi e plugin da poter utilizzare in tutta serenità se si ha un sito WordPress. Pronti a scoprire quali sono?

Migliori temi WordPress

Migliori plugin WordPress

Descrizione Sviluppatore Versione di WordPress Installazioni attive Prezzo Akismet Protezione da commenti spam Automattic 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Da 7,50 € al mese All In One WP Security Suite completa per la sicurezza Tips and Tricks HQ 5.0 o versioni superiori Più di 900.000 Gratis Antispam Bee Protezione da commenti spam pluginkollektiv 4.5 o versioni superiori Più di 600.000 Gratis bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors 5.0 o versioni superiori Più di 300.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV 4.6 o versioni superiori Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes 5.4 Più di 1 milione Da 3,50 € al mese Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous 3.0 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP 4.7 o versioni superiori Più di 60.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof 4.8 o versioni superiori Più di 28.000 Da 10,25 € al mese MonsterInsights Analytics MonsterInsights, LLC 4.9 o versioni superiori Più di 2 milioni Da 6,80 € al mese OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster 4.7 o versioni superiori Più di 1 milione Da 7,40 € al mese Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes 4.4 o versioni superiori Più di 10.000 Da 6,80 € al mese Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider 3.5 o versioni superiori Più di 800.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress 4.7 o versioni superiori Più di 100.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited 4.3 o versioni superiori Più di 70.000 Da 24,80 € al mese Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs 4.5 o versioni superiori Più di 50.000 Circa 24,80 € The Events Calendar Calendari The Events Calendar 4.9.14 o versioni superiori Più di 800.000 Da 6,80 € al mese Ultimate Member Area clienti Ultimate Member 5.0 o versioni superiori Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. 3.9 o versioni superiori Più di 1 milione Da 6,80 € al mese WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona 3.3 o versioni superiori Più di 1 milione Circa 41,30 € WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited 4.7 o versioni superiori Più di 30.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited 4.7 o versioni superiori Più di 500.000 Da 2,00 € al mese WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket 5.2 o versioni superiori Più di 1 milione Da 3,40 € al mese WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch 4.2 o versioni superiori Più di 100.000 Da 5,40 € al mese W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid 3.8 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic 3.7 o versioni superiori Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast 5.5 o versioni superiori Più di 5 milio

