Videogiochi PS4: Classifica 2021 dei Migliori in vendita

Videogiochi PS4 quali sono i migliori in assoluto da provare sulla console di casa Sony? E’ questo che quotidianamente si domandando moltissimi fan della Play. Andiamo a scoprire insieme la classifica 2021 dei migliori giochi sul mercato. Pronti a scoprirne di più cari lettori di Blogiko?

Videogiochi PS4: l’elenco dei migliori in vendita nel corso di quest’anno

Se da poco avete acquistato la PS4 di casa Sony o semplicemente vi è stata regalata e non sapete a quale titolo giocare, solo per voi abbiamo stilata una lista di quelli che almeno secondo una nostra opinione personale sono considerati i migliori giochi del 2021. L’elenco comprende i migliori titoli PS4 al momento acquistabili, sia nei negozi fisici di ogni città che sul mondo del web, in modo da rendervi più facile possibile la scelta. Cosa importantissima da sottolineare è che ogni mese la lista che fra poco vedrete verrà aggiornata e tutti i titoli compresi nella classifica funzionano perfettamente anche sulla nuova console di ultima generazione PS5.

I giochi che ora vi elencheremo sono fra i più venduti in assoluto ad oggi, quelli più in voga e apprezzati. I titoli sono rigorosamente raggruppati per genere di appartenenza. Se comunque dopo l’elenco per la testa vi gira ancora qualche dubbio su quale videogames acquistare, chiedete pure cosi da potervi dare consigli. Fate qualunque domanda vi passi per la testa e lasciate un messaggio a fine articolo.

Videogames PS4: Classifica 2021 dei Migliori in vendita

eFootball PES 2021 (Sport)

Kingdom Hearts 3 (Giochi di Ruolo)

Persona 5 Royal (Giochi di Ruolo)

Dreams (Casual)

Beat Saber (PlayStation VR)

Astro Bot: Rescue Mission (PlayStation VR)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Azione)

The Last of Us Parte II (Azione)

God of War (Azione)

Ghost of Tsushima (Azione)

Final Fantasy VII Remake (Azione)

Red Dead Redemption 2 (Azione)

Marvel’s Spider-Man (Azione)

Conclusioni

Ovviamente i titoli scelti non sono tanti però state certi che i videogiochi da noi elencati sono veramente giocabili da chiunque senza alcun problema. Se secondo voi manca qualche gioco importante non esitate a comunicarcelo in modo da aggiungerlo alla classifica rendendola cosi ancora più completa. Alla prossima!

