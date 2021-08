I migliori giovani giocatori di FIFA 22 per la modalità carriera

I migliori giovani giocatori di FIFA 22 per affrontare la modalità carriera chi saranno? E’ questo che si stanno chiedendo coloro che amano il gioco di calcio di tutti i tempi nonostante ancora non sia uscita sul mercato. Andiamo a scoprirne di più.

Fifa 22: i migliori giovani da ingaggiare per quanto riguarda la modalità carriera

Quando si decide di giocare la modalità carriera di Fifa 22, avrebbe prospettive ottime per quanto concerne i giovani è fondamentale come avere dei numeri uno in rosa, ma al tempo stesso è complicato e non poco sapere quali vale acquistare. Ecco solo per voi una selezione di qualche migliore wonderkids che abbiamo scovato.

Alla fin dei conti quando si cercano giovani fuoriclasse per realizzare la squadra dei propri sogni, la cosa più essenziale di tutte da tenere bene a mente è capire cosa veramente serve quali lacune vanno assolutamente colmate. Se siete abbastanza forti, ballerete in difesa e viceversa. Avere il giusto equilibrio in ogni zona del terreno di gioco è la chiave per avere costanza e successi sperati.

Migliori giovani giocatori Fifa 22 divisi per età, squadra, ruolo, overall e prezzo

Migliori giovani portieri Fifa 22

Maarten Vandevoordt

19 KRC Genk GK 68 86 £ 800k

Luca rete

18 Hertha BSC LB 63 85 £375k

Jarrad Branthwaite

19 Everton CB 63 85 £ 375k

Wesley Fofana

19 Leicester City CB 78 86 £ 25,5 milioni

Illan Meslier

20 Leeds United GK 75 86 9,5 milioni di sterline

Alfonso Davies

20 FC Bayern Monaco LB 81 89 £ 47,5 milioni

Sergio Dest

20 Barcellona RB 75 86 £ 9 milioni

Migliori giovani difensori Fifa 22

Jude Bellingham

17 Borussia Dortmund CM 76 88 £ 15,5 milioni

Xavi Simons

17 PSG CM 65 84 £ 1,6 milioni

Jamal Musiala

17 Bayern Monaco CAM 74 87 £8.5m

Ryan Gravenberch

18 Ajax CM 77 89 £ 22 milioni

Eduardo Camavinga

18 Stade Rennais CM 78 89 £ 26

Pedri

18 FC Barcellona LM 73 89 2,7 milioni di £

Takefusa Kubo

20 Villarreal CF RM 75 89 £ 12 milioni

Migliori giovani attaccanti ed esterni Fifa 22

Ansu Fati 18 Barcelona LW 76 90 £ 15 milioni

Fabio Silva 18 Wolverhampton Wanderers ST 69 85 £ 1,3 milioni

Myron Boadu 19 AZ Alkmaar ST 76 86 £ 14,5 milioni

Christos Tzolis 19 PAOK FC LW 69 87 £ 1,3 milioni

Rodrygo 19 Real Madrid RW 79 88 34 milioni di £

Charles De Ketelaere 20 Club Brugge LW 73 85 6,5 milioni di £

Gonzalo Plata 20 Sporting CP RW 74 86 9 milioni di £

Abbiamo visto degli ottimi giocatori in prospettiva futura. Appena debutterà Fifa 22 l’elenco verrà costantemente aggiornato e vi aggiorneremo ogni volta che inseriremo un giocatore.

Da leggere anche il seguente post: Fifa 21: migliori giocatori a costo zero per la modalità carriera

(Visitatori Attuali 8, 1 visite giornaliere)