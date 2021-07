Fifa 21: migliori giocatori a costo zero per la modalità carriera

Uno dei videogames più amati in assoluto che ci siano in circolazione è senza ombra di Fifa 21. Detto ciò, nella guida di oggi vedremo i migliori calciatori a parametro zero da acquistare per affrontare nel miglior modo possibile la modalità carriera.

Fifa 21: i migliori giocatori a costo zero per la modalità carriera

Nella modalità carriera di Fifa, il mercato gioca sicuramente un ruolo essenziale per poter costruire una squadra forte e di successo. Oltre a puntare le proprie risorse sull’acquisto di giovani talenti che diventano con il tempo fuoriclasse assoluti, serve tassativamente dare uno sguardo con la massima attenzione anche ai giocatori a costo zero.

Per questa semplice motivazione nell’articolo odierno solo per voi abbiamo selezionato i migliori giocatori in scadenza che posso essere acquistati a parametro zero finita la stagione di Fifa. La lista comprende campioni di primissimo piano come Chiellini, Messi e via dicendo. Età alta o meno, vale senz’altro la pena provare ad acquistarli per avere dei giocatori importanti in rosa senza spendere neanche un centesimo per l’acquisto del loro cartellino. Pronti a scoprire la lista di giocatori a parametro zero? Accomodatevi e prendetevi 5 minuti di tempo libero.

Portieri

Handanovic (Inter)

Radu (Inter)

Rui Silva (Granada)

Vaclik (Siviglia)

Maksimenko (Spartak Mosca)

Difensori

Montiel (River Plate)

Jesus Navas (Siviglia)

Bender (Bayer Leverkusen)

Fosu-Mensah (Manchester United)

Hysaj (Napoli)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Chiellini (Juventus)

Tomori (Chelsea)

Thiago Silva (Chelsea)

Alaba (Bayern Monaco)

Fernandinho (Manchester United)

Boateng (Bayern Monaco)

Nacho (Real Madrid)

Kolarov (Inter)

Centrocampisti

De Roon (Atalanta)

Matuidi (Inter Miami)

Pogba (Manchester United)

Modric (Real Madrid)

De La Cruz (River Plate)

Wijnaldum (Liverpool)

Draxler (Paris Saint-Germain

Miranchuk (Lokomotiv Mosca)

Ozil (Arsenal)

Marlos (Shakhtar Donetsk)

Octavio (Porto)

Di Maria (Paris Saint-Germain)

Attaccanti

Depay (Lione)

Messi (Barcellona)

Thauvin (Marsiglia)

Lucas Vazquez (Real Madrid)

Aguero (Manchester City)

Milik (Napoli)

Higuain (Inter Miami)

Cavani (Manchester United)

Diego Costa (Atletico Madrid)

Cosa ne pensate di questo elenco di giocatori da acquistare a costo zero in Fifa 21 nella modalità carriera? A voi affidiamo la parola cari lettori.

