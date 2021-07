Come inserire un filmato di YouTube in un post Joomla? E’ questo che si chiedono tutti coloro che hanno deciso di progettare un proprio sito o blog facendo affidamento al buon e caro CMS Joomla rivale numero di WordPress. Detto questo, iniziamo con il sottolineare che mettere un qualsiasi video di YouTube in un articolo Joomla è un gioco da ragazzi una procedura che contrariamente a quanti pensano può essere tranquillamente eseguita anche da chi nel settore è alle prime armi. Andiamo a scoprirne di più.

Come inserire un filmato di YouTube in un post Joomla: ecco come fare passo per passo

Spesso e volentieri inserire un filmato di YouTube in un post Joomla è più complicato di quanto si possa pensare. Al problema ci sono per fortuna molte soluzioni. In questo nuovo breve tutorial che siamo certi potrebbe da un momento all’altro tornare molto utile a tanti di voi vedremo come si inserisce un filmato YouTube su Joomla grazie ad uno dei metodi più facili che ci siano in giro. Come si fa dunque? In primis il primo step che dovete mettere in atto consiste nel virare la vostra attenzione sulla pagina di YouTube che ha il filmato che avete intenzione di incorporare dentro il vostro post di Joomla. Niente di particolarmente complesso.

Proseguendo vi basta fare un semplice tap sul codice che volete incorporare e successivamente su Usa Vecchio codice di incorporamento. Ora continuando copiate il codice evidenziato. Andate sulla sezione back-end di Joomla, procedete alla creazione di un nuovo post o eventualmente se lo ritenete più opportuno modificatene uno già presente. A questo punto disattivate l’editor facendo un click su Editor Si-No.

Incollate arrivati a questo punto il codice e riattivate l’editor facendo un tap su Editor Si-No. Ora finalmente dopo questi passaggi descritti fino a questo momento il vostro filmato di YouTube dovrebbe senza alcun problema vedersi dentro il post Joomla.

Come avete constatato voi stesso inserire un filmato di YouTube in un post Joomla è veramente semplice e immediato. Logicamente per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a comunicarcelo nel box dedicato ai messaggi.

Prima di lasciarvi andare, inoltre, ci teniamo ad elencarvi la lista completa di quelle che sono le migliori estensioni da utilizzare con Joomla.

Joomla: le migliori estensioni da provare

E’ consigliata anche la lettura di quest’altra guida:

(Visitatori Attuali 10, 1 visite giornaliere)