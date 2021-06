Come modificare la Favicon su Joomla? E’ questo che si domandando ad oggi moltissime persone che hanno iniziato ad utilizzare per il proprio blog o sito il CMS Joomla. Se da tempo state cercando anche voi la soluzione definitiva oggi per vostra fortuna siete capitati nel sito che fa al caso vostro. A seguire, infatti, vi spiegheremo passo per passo quali sono gli step da seguire per poter personalizzare a proprio piacimento la favicon di Joomla. Pronti a scoprirne di più?

Come modificare la Favicon su Joomla: gli step da seguire

Contrariamente a quanti pensano modificare la Favicon su Joomla è un gioco da ragazzi. Innanzitutto per chi non lo sapesse va spiegato nel dettaglio cosa è la Favicon. Quest’ultima non è altro che l’icona di piccole dimensioni che si trova esattamente situata vicino all’URL del proprio blog – se il blog la mette a disposizione, altrimenti troviamo quella di base del browser – o vicino al titolo della scheda del browser. Logicamente il tutto va a dipendere principalmente anche dalla versione o il browser utilizzato.

Si può trovare vicino ai link dei preferiti – se per navigare fate affidamento al browser Internet Explorer – o dei Segnalibri – qualora utilizziate Mozilla Firefox -. Il nome proviene dalle parole favorites icon. Ci troviamo davanti ad un’immagine di ridotte dimensioni – di consueto è 16 x 16 pixel – e spesso non fa altro che rappresentare il logo del proprio blog. Niente di particolarmente complesso.

Tra le altre cose è importante sottolineare che fino a poco tempo fa per quanto riguarda le favicon il formato originale era il .ico – ad esempio immagine.ico – ma ora si stanno man mano accettando sempre più fortmati anche .png e .gif con qualunque grandezza per venire incontro alle necessità di tutti.

Se per caso siete in possesso di un’immagine che ha una grandezza differente e volete crearne una uguale con formato -ico non va bene modificare l’estensione, ma serve procedere al salvataggio del file con estensione .icon agendo tramite un apposito programma.

Si può aggiungere anche una favicon animata che all’occhio è decisamente più carina, ma logicamente non tutti quanti i browser presenti in circolazione consentono di visualizzare in maniera corretta l’animazione.

Detto questo, vediamo quali sono i passaggi per cambiare la favicon del vostro sito impostandone una a vostro piacimento.

Favicon su Joomla: come modificarla

Procedete alla creazione di un’immagine che più vi piace. Di consueto serve crearla con grandezze 16 x 16 pixel. Proseguendo salvatela con il nome favicon ed estensione .ico.

Ora, non vi rimane che caricarla nel vostro blog Joomla dentro la cartella chiamata images, in altre parole dovete cambiarla con quella base che trovate con esattezza nella cartella chiamata images.

Può capitare, anche se raramente, di non vedere da subito l’icona. Le favicon vengono memorizzate in cache – motivazione per la quale appaiono fra i segnalibri e preferiti , dunque per poterle vedere correttamente serve tassativamente procedere alla pulizia della cache del browser che si utilizza.

Come avete constatato voi stesso modificare la favicon del proprio blog è un gioco da ragazzi. Qualora ci siano problemi di varia natura siamo qui a vostra disposizione per aiutarvi.

