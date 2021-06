Come installare WordPress da cPanel. Nel tutorial di oggi step dopo step vedremo come si installa il noto CMS WordPress agendo direttamente da cPanel. Pronti cari lettori a scoprirne di più?

Come installare WordPress da cPanel: la guida completa

Contrariamente a quanti pensano procedere all’installazione di Worpdress da cPanel è un gioco da ragazzi. Ci troviamo davanti ad una procedura che può essere eseguita anche da coloro che nel settore sono ancora alle prime armi. Nelle prossime righe vedremo come si fa e senza dover necessariamente effettuare il download e copiare tutto il pacchetto di installazione attraverso cliente FTP come può essere FileZilla nella root principale del blog dove si ha intenzione di aggiungere il noto CMS.

Come già accennato qualche riga sopra, tra le altre cose non è richiesta alcuna competenza specifica perseguire il tutorial in questione, dunque ci troviamo davanti ad una guida perfetta per tutti coloro che hanno per davvero la voglia di aggiungere una installazione nuova di WordPress dentro il proprio spazio web.

Ogni passaggio che vedrete qua sotto è stato messo in atto dal cPanel del popolare hosting chiamato SiteGround, anche se la procedura per altri provider non cambia di molto. Cosa importantissima da evidenziare è che il vostro hosting deve tassativamente darvi la possibilità di usare il cPanel. Tra l’altro, dev’essere anche presente una sezione che prende il nome di auto-installer.

Installare WordPress da Cpanel: ecco come fare

Il primo passo consiste nel fare l’accesso dentro l’area riservata del vostro hosting , se usate ad esempio SiteGround, dal tasto login troverete direttamente il modulo di accesso posto in alto sulla destra;

, se usate ad esempio SiteGround, dal tasto login troverete direttamente il modulo di accesso posto in alto sulla destra; A questo punto fate un tap sulla dicitura My Accounts poi su Go to Cpanel;

Cercate la sezione che prende il nome di Autoinstallers e selezionate la voce WordPress;

Per far avviare la procedura di installazione, tappate su Install e optate per il dominio dove volete installare il CMS WordPress;

Arrivati fino a qui aggiungete il nome del vostro sito, un piccola e concisa descrizione ed i dati di accesso al CMS, il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di usare una password difficile andando ad aggiungere simboli e numeri per innalzare il più possibile la sicurezza;

Ora lasciate pure come è l’ultima sezione e tappate su installa per terminare l’ installazione ;

; Infine se avete seguito step per step quanto descritto, potrete effettuare finalmente il login alla dashboard di WP.

Come visto cari lettori installare WP da Cpanel è facilissimo e immediato, se avete dei debutti siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi.

Prima di salutarci, solo per voi abbiamo selezionato quelli che almeno secondo una nostra opinione personale sono considerati i migliori plugin da installare e utilizzare con WordPress. I Plugin per certi aspetti sono molto importanti per questo consigliamo di usarli.

Migliori plugin da utilizzare con WordPress

Descrizione Sviluppatore Versione di WordPress Installazioni attive Prezzo Akismet Protezione da commenti spam Automattic 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Da 7,50 € al mese All In One WP Security Suite completa per la sicurezza Tips and Tricks HQ 5.0 o versioni superiori Più di 900.000 Gratis Antispam Bee Protezione da commenti spam pluginkollektiv 4.5 o versioni superiori Più di 600.000 Gratis bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors 5.0 o versioni superiori Più di 300.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV 4.6 o versioni superiori Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes 5.4 Più di 1 milione Da 3,50 € al mese Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous 3.0 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP 4.7 o versioni superiori Più di 60.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof 4.8 o versioni superiori Più di 28.000 Da 10,25 € al mese MonsterInsights Analytics MonsterInsights, LLC 4.9 o versioni superiori Più di 2 milioni Da 6,80 € al mese OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster 4.7 o versioni superiori Più di 1 milione Da 7,40 € al mese Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes 4.4 o versioni superiori Più di 10.000 Da 6,80 € al mese Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider 3.5 o versioni superiori Più di 800.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress 4.7 o versioni superiori Più di 100.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited 4.3 o versioni superiori Più di 70.000 Da 24,80 € al mese Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs 4.5 o versioni superiori Più di 50.000 Circa 24,80 € The Events Calendar Calendari The Events Calendar 4.9.14 o versioni superiori Più di 800.000 Da 6,80 € al mese Ultimate Member Area clienti Ultimate Member 5.0 o versioni superiori Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. 3.9 o versioni superiori Più di 1 milione Da 6,80 € al mese WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona 3.3 o versioni superiori Più di 1 milione Circa 41,30 € WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited 4.7 o versioni superiori Più di 30.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited 4.7 o versioni superiori Più di 500.000 Da 2,00 € al mese WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket 5.2 o versioni superiori Più di 1 milione Da 3,40 € al mese WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch 4.2 o versioni superiori Più di 100.000 Da 5,40 € al mese W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid 3.8 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic 3.7 o versioni superiori Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast 5.5 o versioni superiori Più di 5 milio

Ulteriori Plugin – ci possono essere dei doppioni – sono:

1) Yoast SEO

2) BackupBuddy

3) WordPress Backup to Dropbox

4) iThemes Security

5) Anti-Malware Security

6) Akismet

7) Contact Forms & Website Analytics by HubSpot (Leadin)

8) Contact Form 7

9) WP Super Cache

10) WP Maintenance Mode

11) Google Analytics by MonsterInsights

12) BuddyPress

13) Shareaholic

14) Visual Composer per WordPress

15) WP-PostViews

16) Redirection

17) Subscribe To Comments Reloaded

18) Easy Digital Downloads

19) WooCommerce

20) WP-Polls

21) Breadcrumb NavXT

22) Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)

23) WordPress Mobile Pack

24) Editorial Calendar

25) JustLanded

26) WP Google Maps

27) Booking Calendar

A seguire, infine, degli ottimi temi che riescono perfettamente ad integrare i plugin menzionati sopra:

