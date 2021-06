Come installare certificato SSL su WordPress, qual’è la procedura da seguire per riuscirci in tutta serenità senza troppi giri? Andiamo a scoprirlo insieme in questa nuova guida che siamo sicuri prima o poi potrebbe tornarvi utile.

Installare certificato SSL su WordPress: la guida completa

Contrariamente a quanti pensano procedere all’installazione di un certificato SSL sul proprio blog WP è un gioco da ragazzi. Prima che vi allarmiate è bene sottolineare che gli step da seguire sono estremamente facili e istantanei anche per coloro che nel mondo del web hanno poca esperienza. Fatta questa premessa prendetevi 5 minuti di tempo libero che stiamo per iniziare. Pronti cari lettori?

Dopo anni e anni di dibattiti senza esclusioni di colpi Google ha preso la decisione, sempre agendo democraticamente, di segnare qualche blog come non sicuro tramite il proprio browser qualora non avessero installato un Certificato SSL. Ok grande mossa quella messa in atto, ma quando si apre un sito o blog personale e si è alle prime armi come si ottiene questo certificato del quale vi stiamo parlando?

Anche in questo caso non c’è assolutamente necessità di farvi prendere subito dal panico: se ad esempio avete un sito su Hosting Aruba o 1and1 i certificati SSL fortunatamente nel 99% dei casi se sono i primi vengono rilasciati in maniera gratis ed hanno una durata di un anno dal momento dell’attivazione. Bisogna fare accesso al personale pannello di controllo inserendo correttamente le credenziali, oppure per far prima fare una telefonata al vostro fornitore di servizi, saprà certamente indicarvi gli step da poter seguire per procedere all’attivazione del certificato.

Qualora per il vostro abbiate optato per l’hosting GoDaddy o simili, è possibile che vi venga domandato denaro per attivare il servizio.

In tutto ciò come si installa questo tanto discusso certificato SSL? Come renderlo a tutti gli effetti effettivo su WP? Se state cercando da giorni su Google la procedura da seguire per attivare tali certificati, è meglio lasciar perdere alla fin dei conti detto fra noi state solo perdendo tempo prezioso che potete dedicare a ben altre attività.

Si lo ammettiamo sappiamo un po’ tutti quanto sia meglio avere un sito in WP snello senza alcun eccesso di plugin, ma se proprio non volete stare li a perdere tempo ore e ore fra stringhe e codici di varia natura con il quale avete poca esperienza, evitate il fai da te e, almeno per questa volta, fate affidamento ad un plugin che vi tornerà utile e non poco: il suo nome è Really Simple SSL.

Prima di vedere come si installa il plugin appena menzionato, il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di svolgere il consueto backup del vostro blog. Tra l’altro, virate la vostra attenzione in Impostazioni, generali e accertatevi di aggiungere la stringa “https://” prima dell’indirizzo del vostro sito, come segue: ad esempio https://www.blogiko.com/.

Ora finalmente potete iniziare: procedete all’installazione del plugin e seguite la procedura guidata. Nel giro di qualche secondo avete tutti gli strumenti che servono per visualizzare il tanto desiderato lucchetto di color verde in alto posto sulla sinistra dello schermo sulla barra degli indirizzi del browser Chrome.

Come avete constatato voi stesso attivare un certificato SSL sul proprio blog o sito realizzato in WordPress è un gioco da ragazzi. Ovviamente per qualsiasi problema siamo qui a vostra disposizione per aiutarvi.

Infine, se possono tornarvi utile solo per voi abbiamo elencato una lista veramente completa di quelli che sono i plugin più apprezzati e utilizzati dagli utenti.

I migliori plugin per WordPress

Descrizione Sviluppatore Versione di WordPress Installazioni attive Prezzo Akismet Protezione da commenti spam Automattic 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Da 7,50 € al mese All In One WP Security Suite completa per la sicurezza Tips and Tricks HQ 5.0 o versioni superiori Più di 900.000 Gratis Antispam Bee Protezione da commenti spam pluginkollektiv 4.5 o versioni superiori Più di 600.000 Gratis bbPress Inserimento di un forum The bbPress Contributors 5.0 o versioni superiori Più di 300.000 Gratis Broken Link Checker Controllo di link interni ed esterni WPMU DEV 4.6 o versioni superiori Più di 700.000 Gratis Contact Form 7 Moduli di contatto Takayuki Miyoshi 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis iThemes Security Pro Suite per la sicurezza iThemes 5.4 Più di 1 milione Da 3,50 € al mese Loginizer Protezione dagli attacchi di forza bruta Softaculous 3.0 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis LuckyWP Table Of Contents Sommario LuckyWP 4.7 o versioni superiori Più di 60.000 Gratis MemberPress Area clienti Caseproof 4.8 o versioni superiori Più di 28.000 Da 10,25 € al mese MonsterInsights Analytics MonsterInsights, LLC 4.9 o versioni superiori Più di 2 milioni Da 6,80 € al mese OptinMonster Kit per il marketing OptinMonster 4.7 o versioni superiori Più di 1 milione Da 7,40 € al mese Really Simple SSL Protezione SSL/TLS Really Simple Plugins 4.6 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Restrict Content Pro Paywall iThemes 4.4 o versioni superiori Più di 10.000 Da 6,80 € al mese Slider, Gallery and Carousel by MetaSlider Gallerie e slider per le immagini MetaSlider 3.5 o versioni superiori Più di 800.000 Gratis SEOPress Pro Suite per la SEO SEOPress 4.7 o versioni superiori Più di 100.000 Circa 39 $ all’anno Squirrly SEO Pro Suite per la SEO Squirrly Limited 4.3 o versioni superiori Più di 70.000 Da 24,80 € al mese Taqyeem Funzione per la valutazione TieLabs 4.5 o versioni superiori Più di 50.000 Circa 24,80 € The Events Calendar Calendari The Events Calendar 4.9.14 o versioni superiori Più di 800.000 Da 6,80 € al mese Ultimate Member Area clienti Ultimate Member 5.0 o versioni superiori Più di 200.000 Gratis WooCommerce Piattaforma e-commerce Automattic 5.4 o versioni superiori Più di 5 milioni Gratis Wordfence Pro Suite per la sicurezza Defiant Inc. 3.9 o versioni superiori Più di 1 milione Da 6,80 € al mese WP Fastest Cache Premium Strumento di caching Emre Vona 3.3 o versioni superiori Più di 1 milione Circa 41,30 € WP Meta SEO Strumento per aggiungere metadati e collegamenti JoomUnited 4.7 o versioni superiori Più di 30.000 Gratis WPML Sito multilingua OnTheGoSystems Limited 4.7 o versioni superiori Più di 500.000 Da 2,00 € al mese WP Rocket Strumento di caching e lazy loading WP Rocket 5.2 o versioni superiori Più di 1 milione Da 3,40 € al mese WPtouch Pro Ottimizzazione per i dispositivi mobili WPtouch 4.2 o versioni superiori Più di 100.000 Da 5,40 € al mese W3 Total Cache Strumento di caching BoldGrid 3.8 o versioni superiori Più di 1 milione Gratis YARPP Suggerimenti per articoli e pagine Shareaholic 3.7 o versioni superiori Più di 100.000 Gratis Yoast SEO Free Suite per la SEO Team Yoast 5.5 o versioni superiori Più di 5 milio

