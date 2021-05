Migliori giovani giocatori Efootball Pes 2021. Nel post di oggi parleremo del rivale di sempre di Fifa, ovvero: Pro Evolution Soccer conosciuto comunemente con il termine PES. Detto questo, nella guida di oggi, vedremo la lista dei migliori giocatori giovani da poter utilizzare nel titolo di Konami. Tutti sono divisi per ruolo. Pronti a scoprire passo per passo chi sono? Vi consigliamo di prendervi un po’ di tempo libero e continuare la lettura del post.

Con il debutto sul mercato di PES 2021 avvenuto qualche mese fa si è rinnovato per gli appassionati del gioco e di calcio l’opportunità di portare il proprio club del cuore alla vittoria della tanto amata e discussa competizione intitolate Master League. Scopriamo dunque i giovani più interessanti di questa modalità.

Come già accennato qualche riga sopra, nel nostro tutorial ci siamo presi la responsabilità di dividere i giovani talenti per ruolo, andando al tempo stesso a scegliere per ognuno i 5 con potenziale superiore, anche se l’overall dovesse essere più basso a quello di altri. Tra le altre cose, è importante ricordare che ogni info riportata dentro l’articolo potrebbe cambiare con il tempo con i vari aggiornamenti che rilascia Konami mese dopo mese.

Fatta questa doverosa premessa, a voi l’elenco completo dei migliori giovani calciatori da dover utilizzare o avere in squadra su Efootball Pes 2021.

Gianluigi Donnarumma (21 anni, Milan) – Overall 84, Potenziale 92

Alban Lafont (21 anni, Nantes) – Overall 80, Potenziale 89

Matvey Safonov (21 anni, Krasnodar) – Overall 76, Potenziale 85

Illian Meslier (20 anni, Leeds) – Overall 74, Potenziale 85

Luis Maximiliano (21 anni, Sporting Lisbona) – Overall 74, Potenziale 84

Matthijs De Ligt (21 anni, Juventus) – Overall 86, Potenziale 95

Ozan Kabak (20 anni, Schalke 04) – Overall 79, Potenziale 92

Boubacar Kamara (20 anni, Marsiglia) – Overall 80, Potenziale 89

Marash Kumbulla (20 anni, Roma) – Overall 76, Potenziale 89

Tanguy Nianzou (18 anni, Bayern Monaco) – Overall 73, Potenziale 89

Migliori Terzini Destri

Emerson (21 anni, Betis Siviglia) – Overall 80, Potenziale 90

Sergio Dest (19 anni, Ajax) – Overall 77, Potenziale 90

Reece James (20 anni, Chelsea) – Overall 78, Potenziale 89

Max Aarons (20 anni, Norwich City) – Overall 76, Potenziale 89

Diogo Dalot (21 anni, Manchester United) – Overall 76, Potenziale 88

Terzini Sinistri

Alphonso Davies (19 anni, Bayern Monaco) – Overall 82, Potenziale 93

Owen Wijndal (20 anni, AZ Alkmaar) – Overall 77, Potenziale 90

Brandon Williams (20 anni, Manchester United) – Overall 76, Potenziale 89

Luca Pellegrini (21 anni, Juventus) – Overall 76, Potenziale 88

Vitalij Mykolenko (21 anni, Dinamo Kiev) – Overall 76, Potenziale 88

Migliori Centrocampisti Difensivi

Declan Rice (21 anni, West Ham) – Overall 81, Potenziale 91

Sandro Tonali (20 anni, Milan) – Overall 79, Potenziale 91

Boubakary Soumare (21 anni, Lille) – Overall 78, Potenziale 90

Florentino Luis (21 anni, Benfica) – Overall 76, Potenziale 88

James Garner (19 anni, Manchester United) – Overall 70, Potenziale 87

Migliori Centrocampisti Centrali

Eduardo Camavinga (17 anni, Rennes) – Overall 77, Potenziale 92

Matteo Guendouzi (21 anni, Arsenal) – Overall 80, Potenziale 91

Phil Foden (20 anni, Manchester City) – Overall 78, Potenziale 89

Eljif Elmas (21 anni, Napoli) – Overall 78, Potenziale 89

Dominik Szoboszlai (20 anni, Svincolato) – Overall 77, Potenziale 89

Centrocampisti Offensivi

Kai Havertz (21 anni, Chelsea) – Overall 84, Potenziale 94

Nicolò Zaniolo (21 anni, Roma) – Overall 82, Potenziale 94

Jonathan David (20 anni, Lille) – Overall 79, Potenziale 92

Mason Mount (21 anni, Chelsea) – Overall 81, Potenziale 91

Mohamed Ihattaren (18 anni, PSV) – Overall 75, Potenziale 91

Esterni Destri

Jadon Sancho (20 anni, Borussia Dortmund) – Overall 86, Potenziale 96

Rodrygo (19 anni, Real Madrid) – Overall 81, Potenziale 94

Mason Greenwood (18 anni, Manchester United) – Overall 78, Potenziale 91

Dejan Kulusevski (20 anni, Juventus) – Overall 77, Potenziale 90

Harvey Elliott (17 anni, Liverpool) – Overall 70, Potenziale 90

Esterni Sinistri

Vinicius Junior (20 anni, Real Madrid) – Overall 81, Potenziale 92

Callum Hudson-Odoi (19 anni, Chelsea) – Overall 79, Potenziale 92

Bukayo Saka (19 anni, Arsenal) – Overall 77, Potenziale 97

Moussa Diaby (21 anni, Bayer Leverkusen) – Overall 79, Potenziale 90

Justin Kluivert (21 anni, Roma) – Overall 78, Potenziale 90

Attaccanti

Joao Felix (20 anni, Atletico Madrid) – Overall 83, Potenziale 94

Donyell Malen (21 anni, PSV) – Overall 79, Potenziale 91

Myron Badou (19 anni, AZ Alkmaar) – Overall 77, Potenziale 90

Gabriel Martinelli (19 anni, Arsenal) – Overall 76, Potenziale 90

Alexander Isak (21 anni, Real Sociedad) – Overall 79, Potenziale 89

Dopo aver visto l’elenco dei giovani più talentuosi da poter usare sul titolo calcistico di Konami, nelle prossime righe per non farci mancare proprio nulla abbiamo deciso di vedere come si vincono gli incontri, tutorial e trucchetti per chi nel gioco è alle prime armi.

Come vincere gli incontri a PES 2021: trucchi, guida utili per neofiti

Diversamente di quanto succede nel mondo dei videogames quando si parla di giochi di calcio, nel nuovo PES Konami ha preso la decisione di prendersi un anno di pausa con il suo classico Pro Evolution Soccer, aspettando di tornare con un titolo orientato verso la nuova generazione e con un motore grafico del tutto rinnovato, l’Unreal Engine. In attesa del prossimo videogioco, la casa produttrice di origini giapponesi ai propri beniamini ha proposto eFootball PES 2021 Season Update, non altro che un update che va pagato che va a rinnovare le squadre del suo predecessore. Chi può acquistare questo aggiornamento? Anche chi non ha PES 2020. Se anche voi state per provare questo nuovo aggiornamento, a seguire qualche utile consiglio che prima o poi potrebbe tornarvi utile nel gioco.

Controlli da saper mettere in atto in PES 2021

A meno che non abbiate già avuto modo di provare qualche titolo precedente di PES – in questo caso avrete sicuramente una certa esperienza con i comandi di gioco -, a seguire trovate la lista completa dei controlli da poter mettere in atto sulla serie sportiva progettata da Konami, abbastanza lunga e piena di azioni. Pronti a scoprire il tutto?

Quando si ha la palla nei piedi:

• Dribbling: stick analogico sinistro

• Scatto con dribbling: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Scatto in velocità: stick analogico sinistro + due volte R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Passaggi filtranti: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

• Filtrante alto: L1 + Triangolo su PlayStation 4 (LB + Y su Xbox One)

• Passaggio alto/Cross: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Cross basso: premere due volte Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Passaggio basso: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Tiro: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Comandi abilità: stick analogico destro

• Sotto controllo (guarda verso la porta avversaria mentre si tengono gli avversari a distanza di sicurezza): stick analogico sinistro + R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Dai e vai (il giocatore inizia a correre subito dopo aver passato la palla): qualsiasi tipo di passaggio + R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Uno due (passaggio di ritorno): L1 + X e poi Triangolo su PlayStation 4 (LB + A e poi Y su Xbox One)

• Passare la palla con uno due alto: L1 + X e poi L1 + Triangolo su PlayStation 4 (LB + A e poi LB + Y su Xbox One)

• Controllo assistito dei compagni di squadra: stick analogico destro + L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

• Controllare manualmente i compagni di squadra: tenendo premuto L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One), spingere lo stick sinistro per poi rilasciarlo e spingerlo una seconda volta per controllare la direzione di corsa del compagno di squadra

Quando non si è in possesso del pallone

• Corsa: stick analogico sinistro

• Cambia cursore: L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

• Scatto: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

• Fai uscire il portiere: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

• Scivolata: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

• Pressing: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Contrasto: premere due volte X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

• Inseguimento: R1 + X su PlayStation 4 (RB + A su Xbox One)

• Passo di copertura: stick analogico sinistro + R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

• Spazza via la palla/Indica ai giocatori di fare pressione: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Indica a un compagno di fare pressione: tenere premuto Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Pressione multipla: premere due volte Quadrato e poi tenerlo premuto su PlayStation 4 (X su Xbox One)

• Controllo della linea difensiva: tenere premuta la freccia sinistra o destra della croce direzionale

• Trappola del fuorigioco: premere due volte la freccia sinistra o destra della croce direzionale

Logicamente il titolo calcistico di PES offre ancora più azioni da poter utilizzare durante un incontro. La lista che abbiamo riportato noi prevede solo le azioni definite base, dal momento che sono davvero una marea le tipologie di tiro e tecniche che possono essere eseguite. Se volete saperne di più su ulteriori mosse speciali vi invitiamo a continuare la lettura dell’articolo.

Migliori trick da eseguire su PES 2021

A seguire solo per voi abbiamo selezionato un elenco veramente completo dei migliori e tantissimi trick su cui potersi esercitare per stordire l’avversario e avere qualche asso nella manica da giocarsi durante i match più complicati. Una lista completa a 360 gradi che siamo certi prima o poi vi potrebbe tornare utile.

Step Over: Tieni premuto R2/RT + ruota RS da destra in alto o da destra in basso

Gambetta: Tieni premuto R2/RT + inclina RS in basso o in alto

Finta di corpo in uscita: R2/RT + inclina RS in basso o in alto + LS nella direzione di uscita

Come eseguire la Finta di corpo veloce: inclina LS in basso o in alto + LS in qualsiasi direzione

Finta di corpo decisa: inclina LS in basso o in alto + R1/RB + LS in qualsiasi direzione

Finta a forbice: R2/RT + ruota RS da destra in alto o da destra in basso + LS in qualsiasi direzione

Roulette: Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS per controllare la direzione di movimento del giocatore

Spin: Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS in basso o in alto

Spin di McGeady (richiesta l’abilità Marseille Turn): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + LS in basso o in alto

Foot Roulette (usando il piede debole): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + inclina LS a destra

Touch Roulette (richiesta l’abilità Marseille Turn): Tieni premuto R2/RT + ruota RS di 360° + inclina LS a sinistra

Doppio tocco: inclina RS in basso o in alto + inclina LS a destra

Mosse abilità

La Croqueta (richiesta l’abilità Doppio tocco): inclina RS in basso o in alto + inclina LS a destra

Doppio tocco da dietro: inclina RS in basso o in alto + inclina LS a sinistra o in basso-sinistra o in alto-sinistra

Tocco doppio interno: inclina RS in alto + inclina LS in basso o inclina RS in basso + inclina LS in alto

Doppio tocco controllato (richiesta abilità Step On e un avversario vicino): inclina RS in basso + inclina LS in basso-destra o inclina RS in alto + inclina LS in alto-destra

Draw & Open: inclina RS a sinistra + inclina LS in basso

Draw & Close: inclina RS a sinistra + inclina LS in alto

Drag Back (richiede l’abilità Taglia dietro e gira): inclina RS a sinistra + inclina LS in alto

Rimbalzo interno (richiede abilità Scotch Move): inclina RS a sinistra + inclina LS in basso-destra

Drag Back Dummy: inclina RS a sinistra + inclina LS a destra

Hell Flick (richiede abilità Scotch Move): inclina RS a sinistra + inclina LS a destra

Flip Flap: inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto-destra

Ulteriori trick sono:

Elastico (richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto-destra

Reverse Elastico: inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso-destra

Reverse Flip Flap (richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso-destra

Elastico in diagonale (richiesta abilità Flip Flap): inclina RS in alto-destra + inclina LS in alto-destra

Hell Chop: inclina RS a destra + inclina LS in alto, in basso, in basso-destra o in alto-destra

Ronaldo Chop (richiesta abilità Cross Over Turn): inclina RS a destra + inclina LS in alto, in basso, in basso-destra o in alto-destra

Hocus Pocus (richiesta abilità Rabona): inclina RS in alto-sinistra + inclina LS in basso-destra

Forbici laterali (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Rabona): inclina RS in alto + inclina LS in alto o inclina RS in basso + inclina LS in basso

Forbici laterali Dummy (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira): inclina RS in alto + inclina LS in basso-destra o inclina RS in basso + inclina LS in alto-destra

Ronaldo fenomeno (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Rabona): inclina RS in alto + inclina LS in basso-destra

Ball Roll Chop (richiede abilità forbici, Step On, Taglia dietro e gira, Cross Over Turn): inclina RS in alto-destra + inclina LS in basso o inclina RS in basso-destra + inclina LS in alto

Bicicletta: premi RS due volte

Bicicletta alternativa: premi RS due volte da fermo

Stop e alza: tieni premuto RS quando ricevi il pallone

Sombrero Flick: inclina LS a sinistra dopo aver eseguito Stop e alza

Sombrero con colpo di tacco (richiesta abilità Sombrero): inclina LS a sinistra dopo aver eseguito Stop e alza

Bergkamp Flick (richiesta abilità Sombrero): tieni premuto RS + inclina LS a sinistra quando ricevi il pallone

Palleggio: tieni premuto RS da fermo

Palleggio in corsa: tieni premuto RS in movimento

Blocca palla al petto (solo alcuni giocatori): tieni premuto RS dopo stop di petto

Tunnel: premi R1/RB due volte + inclina LS verso all’avversario

Girata di Riquelme (richiesta abilità Taglia dietro e gira e un avversario vicino): premi R1/RB due volte + inclina LS in basso-sinistra o in alto-sinistra

Mosse abilità che possono risolvere le partite

Passaggio No Look (abilità No Look): X/A + inclina LS in alto-destra o basso-destra o destra

Dummy Kick: Cerchio/B o Quadrato/X + Triangolo/Y in ogni direzione

Cross Rabona (richiede abilità Rabona): provate a crossare con il piede debole

Finta di tiro: Quadrato/X + X/A o Cerchio/B + X/A

Rabona fake (richiede abilità Rabona): finta di tiro quando vi muovete verso il lato più debole del giocatore

Finta di tiro ad aprire: Finta di tiro + inclina LS in alto o in basso o in basso-destra o in alto-destra

Girata di Cruyff (richiesta abilità Taglia dietro e gira): Finta di tiro + inclina LS a sinistra o in basso-sinistra o in alto-sinistra

Taglia dietro (richiesta abilità Taglia dietro e gira): Finta di tiro + inclina LS in basso o in alto

Ball Roll: inclina RS in alto-destra o basso-destra o in alto o in basso

Ball Roll all’indietro: tieni inclinato RS a sinistra

Finta di piede: vi basterà stare vicini all’avversario

Simulazione: premi RS + premi LS + L2/LT + L1/LB

Velo in mezzo alle gambe: tieni premuto R2/RT + L1/LB quando ricevi la palla

Fai scorrere la palla e segui: tieni premuto R2/RT quando ricevi il pallone

Primo tocco a seguire: tieni premuto R2/RT + inclina LS a destra

Knock On: tieni premuto R2/RT e R1/RB

Finta di tiro da fermo: Quadrato/X + X/A o Cerchio/B + X/A da fermo

Finta di passaggio col portiere: premi X/A poco prima di rinviare

Conclusioni

Abbiamo visto nel dettaglio i migliori giovani giocatori Efootball Pes 2021, ecco l’elenco divisi per ogni ruolo più trucchi e consigli. Se avete qualche dubbio o domanda non esitate a comunicarcelo lasciando un messaggio qui sotto.

