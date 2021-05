Migliori estensioni gratuite Joomla. Non solo WordPress è molto utilizzato per la realizzazione di siti o blog, un altro CMS molto utilizzato ed apprezzato è sicuramente Joomla che rispetto a qualche anno fa ora ha molti più utenti ed è utilizzato più costanza. Andiamo a scoprirne di più.

Joomla cosa è?

Per chi eventualmente ad oggi non ne avesse mai sentito parlare, Joomla non è altro che un CMS estremamente flessibile che offre all’utente finale una bellissima interfaccia facile da capire e usare anche per chi nel settore è poco esperto e non sa niente di niente su HTML o il mondo della programmazione.

Joomla è a pagamento? No assolutamente, è gratis per chi vuole scaricarlo e utilizzarlo per realizzare un sito Internet. E’ aperto anche a chi ha intenzione e ha il tempo necessario per creare template o estensioni.

Le novità non terminano qua, una delle caratteristiche migliori che mette a disposizione Joomla risiede sicuramente nella possibilità di estere in tutta semplicità le potenzialità usando delle apposite estensioni esterne che si possono scaricare. Per questo semplice motivo nel post odierno solo per voi abbiamo tentato in ogni modo di stilare una lista completa di quelle che, almeno secondo una nostra opinione personale, sono le migliori estensioni da dover aggiungere. Pronti a scoprire quali sono?

Migliori estensioni Joomla: l’elenco completo delle più utilizzate e apprezzate

Un elenco davvero completo di estensioni tutte da provare passo per passo. In totale, caso errato conto, dovrebbero essere 122. C’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Conclusioni

Sul sito Joomla ufficiale sono presenti circa 8000 estensioni, gran parte come già accennato qualche riga sopra vengono rilasciate gratuitamente e altre sono commerciali e logicamente per utilizzarle serve pagarle. A voi la scelta secondo le vostre esigenze.

