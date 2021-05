Huawei Assistant: cos’è, come funziona, aggiornamento 2021

Huawei Assistant è un’assistente virtuale presente su ogni smartphone e tablet prodotto dal colosso cinese. E’ senza dubbio un competitor di Google Assistant, il funzionamento è simile ma i due differiscono per funzionalità e per sistema di ricerca.

Si tratta sicuramente di una bella sfida tra i due assistenti, affermare quale sia il migliore è veramente difficile. Soprattutto ora che Huawei ha rilasciato un nuovo aggiornamento (fine Aprile 2021) e introdotto innovative e interessanti funzionalità.

Insomma, dalla prima apparizione su Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, Huawei Assistant di strada ne ha fatto veramente tanta.

Huawei Assistant: le funzionalità principali

Come per l’assistente di Google, anche Huawei Assistant è nato per semplificare la vita all’utente e aiutarlo in tante azioni quotidiane.

Presente un avanzato sistema di ricerca interna che vi permetterà di trovare in pochi secondi file, app, e-mail, appunti, e tutto ciò che avete “conservato” nel vostro dispositivo.

La ricerca può essere estesa anche al web, sarà possibile avviare una nuova ricerca (anche tramite comandi vocali) e ottenere i risultati direttamente tramite l’apertura del browser predefinito.In pratica dovrete solo chiedere o scrivere ciò che vi serve, l’assistente vi fornirà le giuste risposte alle vostre domande.

Un’altra funzionalità interessante è rappresentata dall’Istant Access, modalità che permette di impostare delle scorciatoie (tramite la Home) per raggiungere più facilmente i vostri file o app.

Huawei Assistant è in grado di offrire anche un feed di news personalizzato, basato sui vostri interessi. Le fonti da cui l’assistente estrapolerà le news sono ovviamente le più affidabili e sicure presenti in circolazione (es. testate giornalistiche di fama nazionale/mondiale, siti affermati, ecc.).

Infine, non poteva mancare l’accesso alle info sul meteo in tempo reale, sugli appuntamenti segnati in agenda, sulle notifiche, e così via.

Le nuove funzionalità (agg. Aprile 2021)

A dirla tutta però, abbiamo sempre visto Google Assistant un gradino sopra Huawei Assistant, nonostante quest’ultimo non sia poi così male come potrebbe.

Ma Google ha sempre dato la possibilità di ottenere maggiori info come ad esempio notizie riguardanti i mercati azionari (in diretta), risultati di match sportivi in corso o terminati. Anche la possibilità di prenotare ristoranti o voli tramite il proprio assistente vocale, è sempre stata un’esclusiva di Google.

Ma la situazione si è fatta molto più interessante ora che Huawei ha rilasciato il nuovo aggiornamento di fine Aprile 2021.

Ebbene, sono state introdotte interessanti funzionalità che, secondo il nostro parere, sono riuscite a colmare il gap con l’assistente Google.

Tra queste segnaliamo:

AI Search;

Accesso Istantaneo;

Moments;

Feed.

L’AI Search (o ricerca tramite Intelligenza Artificiale) rappresenta un nuovo sistema per cercare ciò che vi interessa. Vi basterà cercare qualcosa nella barra di ricerca principale per ottenere i vari risultati divisi in due gruppi.

Nel primo troverete i risultati derivanti da ricerca interna (ovvero nella memoria del dispositivo), e dall’altra i risultati online tramite browser. Insomma un po’ come fa già Cortana, assistente di Windows.

L’Accesso Istantaneo invece permette di aggiungere quattro app sulla Home (in alto) e lasciare che sia Huawei Assistant a decidere quale inserire. L’assistente le sceglierà automaticamente in base ai vostri interessi e alla frequenza d’uso dell’app.

I Moments rappresentano invece una vera e propria novità. Si tratta di notifiche (o anche promemoria e appunti) che compaiono sullo schermo solamente quando necessario. Possibile quindi impostare moments riguardanti dati sul meteo, risultati sportivi, cosa da fare, e così via.

Infine, non poteva mancare un aggiornamento del Feed sulle News. Troverete tutte le ultime notizie nella parte bassa dello schermo, sarà sempre l’Assistente a selezionare in automatico le notizie che più vi interessano. Possibile personalizzare il feed news, basterà fare uno swipe verso l’altro per accedere alle notizie personalizzate.

