Clubhouse per Android è ora disponibile per tutti

Clubhouse è l’ultimo social network e al centro dell’interesse crescente da parte degli utenti. Con alcune particolarità nell’accesso, ha saputo catturare e mantenere l’attenzione di tutti, soprattutto perché non è presente su tutte le piattaforme.

Con l’accesso ad Android già garantito con una versione di prova, tutti vogliono sapere quando possono iniziare a usarlo. Il social network ha ora annunciato quella data e ci sono buone notizie per tutti. Sarà questa settimana che la Clubhouse diventerà accessibile a tutti su Android.

iOS è stato il primo test della Clubhouse

La scelta di Clubhouse era ovvia e ben nota a tutti. Per prima cosa ha preparato la sua versione per iOS e si è fatto strada con gli utenti di iPhone. In questo universo di utenti è riuscito a mostrare l’interesse che suscitava e come tutti volevano essere in questa rete.

Ovviamente Android ha finito per essere accolto, essendo già in fase di test, anche se in un numero limitato di utenti. Attualmente può essere testato, ma utilizzando alcune forme più basilari del sistema Google, per installare l’app a cui è possibile accedere in più punti.

Android sarà la prossima grande scommessa

Pertanto, si prevede che questa nuova app verrà estesa a un numero ancora maggiore di utenti, per essere davvero diffusa. Quel desiderio ora sembra essere soddisfatto con nuove informazioni pertinenti. Clubhouse arriverà finalmente per tutti su Android, già questa settimana.

Il progetto rivelano che sarà diffuso in modo graduale, ma a un ritmo molto veloce per gli utenti. Inizialmente l’app Clubhouse verrà estesa il 18 a Brasile, Giappone, Russia, India e Nigeria ricevono la notizia 3 giorni dopo, il resto del mondo nel pomeriggio di Venerdì 21.

Android rollout continues!



🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon — Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021

Il social network raggiunge tutti questa settimana

La disponibilità globale avverrà nella stessa data, il 21, ma alla fine della giornata. Da quel momento la Clubhouse è finalmente accessibile a tutti su Android, così potranno testare questo nuovo social network, che tutti vogliono “ascoltare”.

Dopo mesi di preparazione, questa versione di Android sembra ora accelerare il passo, anche se in fase di test. Il motivo sembra venire dalla concorrenza, con Facebook, Twitter e altri che hanno le loro stanze audio che vogliono competere con la Clubhouse.

Foto: Flickr.com

