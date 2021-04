Smartphone LG: gli ultimi modelli prodotti prima dell’addio!

Possiamo dire ufficialmente addio agli smartphone LG, che non verranno più prodotti dal colosso sudcoreano.

Qualche settimana fa avevamo ipotizzato l’uscita di LG da questo segmento, principalmente a causa del bilancio chiuso in rosso per ben 23 trimestri consecutivi.

Eppure per decenni LG è stato uno dei brand più innovativi del settore, il primo a portare sul mercato smartphone con display girevole e, ai tempi, uno dei primi a proporre l’integrazione di un nuovo sensore: la fotocamera!

Smartphone LG: la situazione attuale

Oggi è tutto finito, LG ha chiuso la divisione smartphone e ha deciso di puntare tutto su prodotti per Smart Home e componenti elettriche per auto. Oltre ovviamente alla produzione di display, un settore in cui attualmente rappresenta il secondo player mondiale.

Prima di dare l’addio al segmento smartphone, il colosso sudcoreano ha provato a mostrare i muscoli al CES 2021, presentando l’innovativo smartphone LG Rollable.

Il primo smartphone al mondo completamente arrotolabile!

Purtroppo però non è servito ad attirare nuovi investitori e a salvare la divisione smartphone. I battenti verranno chiusi definitivamente il 31 Luglio 2021.

Di seguito vi indicheremo gli ultimi modelli presentati da LG e che attualmente risultano ancora acquistabili (alcuni a prezzo più che scontato).

LG Wing 5G

LG Wing 5G è uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato, ha fatto la sua comparsa in Italia verso la fine del 2020.

Si tratta di uno smartphone innovativo, la sua caratteristica principale (che lo differenzia da tutti gli altri) è la presenza di doppio display frontale.

In pratica vi basterà “sollevare” e rotare leggermente il display principale per farne apparire un altro posizionato proprio sotto quello principale. Il display può essere posizionato in maniera orizzontale, fino a formare una sorta di “T”.

Un elemento unico nel suo genere.

Presente tecnologia 5G e un ottimo comparto fotocamere (64 mp + 13 mp + 12 mp + 32 mp frontale). Registra video in 4k fino a 30 fps. Il processore è un potente Qualcomm Snapdragon 765G, RAM da ben 8 GB e memoria interna da 256 GB.

E’ l’ultimo smartphone top di gamma prodotto da LG.

LG Velvet

Lo smartphone LG Velvet è uscito invece qualche mese prima del Wing, e anch’esso rappresenta un modello davvero niente male.

Dall’ampio display OLED (6,8 pollici) agli angoli arrotondati, senza dubbio il design è stato curato nei minimi dettagli.

Lo stesso vale per le componenti interne, che risultano di alta qualità. A bordo di questo LG Velvet c’è infatti un Qualcomm Snapdragon 845 octa core, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Presente anche un buon comparto fotocamere (48 mp + 8 mp + 5 mp + 16 mp frontale), registra video in 4k fino a 30 fps.

LG Rollable e LG G9 ThinQ

Infine, chiudiamo con LG Rollable e LG G9 ThinQ. Il primo doveva essere uno smartphone destinato a fare la storia, il secondo doveva essere il top di gamma del 2020/21. Entrambi non sono mai stati presentati sul mercato.

LG G9 ThinQ si sarebbe presentato con Snapdragon 865, almeno 6 GB di RAM e memoria interna da 128/256 GB. Quadrupla fotocamera posteriore, selfie-camera anteriore, ampio schermo da ben 6,9 pollici.

LG Rollable invece è destinato a diventare leggenda. Presentato al CES 2021, si tratta del primo smartphone con display arrotolabile! Ma non finisce qui, perché si sarebbe presentato con Snapdragon 888, ben 16 GB di RAM e memoria da almeno 512 GB.

Prezzo e data di uscita? LG aveva ipotizzato una presentazione ufficiale nel corso del 2021, il prezzo invece si sarebbe aggirato intorno ai 2300 dollari.

