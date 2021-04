Samsung Odyssey G9 potrebbe essere il primo monitor con DisplayHDR 2000

Samsung ha presentato il monitor Odyssey G9 rinnovato, che migliorerà alcuni aspetti del modello originale, inclusa la sezione HDR.

Il sito cinese Taobao ha listato il nuovo monitor Samsung Odyssey G9 che non è stato ancora rilasciato. Il monitor è stato annunciato il mese scorso e Samsung ha promesso che il G9 avrebbe ricevuto un aggiornamento per migliorarlo. Tuttavia, il produttore asiatico non ha fornito troppi dettagli, ma ha confermato che avrebbe un pannello Quantum MiniLED.

Secondo questo annuncio di Taobao, le dimensioni dello schermo da 49 pollici, la risoluzione dell’immagine di 5120×1440 pixel e la curvatura 1000R non sono cambiate, le modifiche riguardano altre specifiche.

Prima di tutto, troviamo una frequenza di aggiornamento massima, che ora è di 240 Hz, ed è compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Pro. La profondità del colore è di 10 bit e ha il 95% della copertura del colore DCI-P3.

La retroilluminazione del pannello è notevolmente migliorata con circa 2048 zone di oscuramento locale. Questa tecnologia ha aumentato il rapporto di contrasto a 4000: 1 e la luminosità massima a 2000 nit (cd / cm2). Grazie a questo cambiamento, questo potrebbe essere il primo monitor al mondo a ottenere la certificazione VESA DisplayHDR 2000 .

Quest’ultimo è interessante, dal momento che quella certificazione al momento non esiste, quindi potrebbe essere annunciata con il lancio di questo monitor. La certificazione più alta ottenibile è il DisplayHDR 1400.

Il Samsung Odyssey G9 del 2021 è listato su Taobao con un prezzo di 29.999 RMB, equivalente a circa $ 4.599. La spedizione di questo monitor potrebbe avvenire a giugno. Ti terremo aggiornati.

Foto da Taobao.

