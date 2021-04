Rog Phone 5 vs Black Shark 4: la sfida tra i 2 colossi del gaming!

In questo articolo compareremo due tra i più potenti gaming phone attualmente disponibili sul mercato, la sfida sarà Rog Phone 5 vs Black Shark 4.

Si tratta di due smartphone di ultima generazione, dalle prestazioni eccezionali. Usciti quasi in contemporanea (un solo mese di differenza), crediamo che domineranno il segmento gaming phone per tutto il 2021.

I brand produttori sono Asus e Xiaomi, il primo già leader del settore da anni grazie alla sua gamma ROG (Republic Of Gamers) mentre il secondo rappresenta una new entry nel settore.

Ma oltre questi due modelli, c’è anche un altro smartphone in lizza per diventare il più potente gaming phone di tutti, ovvero il nuovo Legion Phone Duel 2 di Lenovo.

Intanto vi proponiamo di seguito Rog Phone 5 vs Black Shark 4.

Rog Phone 5 vs Black Shark 4: caratteristiche tecniche

Asus sta dominando il mercato grazie ai modelli della gamma ROG, sarà difficile togliergli lo scettro di “Re del gaming”. Per questo motivo non vi teniamo sulle spine e vi annunciamo sin da subito che per la sfida Rog Phone 5 vs Black Shark 4, l’ago della bilancia pende dalla parte del modello prodotto da Asus.

Quest’ultimo ha introdotto un’interessante novità che rappresenta un inedito per la categoria, stiamo parlando della presenza di doppio display (presente infatti un piccolo LCD posteriore).

Ma a parte questo il Rog Phone 5 si presente con un super-processore, ovvero un potente Qualcomm Snapdragon 888 octa-core (1 x 2.84 GHZ, 3 x 2.4 GHz, 4 x 1.8 GHz), con GPU Adreno 660.

Il modello di Xiaomi invece è dotato di Qualcomm Snapdragon 870 octa core (1x 3.2 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.80 GHz), con GPU Adreno 650.

Sostanziali differenza anche sul fronte memoria, il Rog Phone presenta ben 16 GB di RAM e 512 GB di storage, mentre il Black Shark si ferma a 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

In entrambi i casi la memoria interna non risulta espandibile. Quindi per il momento lo smartphone Asus è avanti al Black Shark 4.

Praticamente identici riguardo la connettività, presenti Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, sensore NFC, GPS, porta USB-C.

Gran belle differenze invece riguardo la batteria, Xiaomi propone una Litio da 4500 mAH, mentre Asus una LiPo da ben 6000 mAh. Segnaliamo che quest’ultima rappresenta una delle batterie più potenti installate su uno smartphone.

Il sistema operativo è Android 11 per entrambi, ma con diverse interfacce.

Comparto multimediale

La lotta si fa più interessante invece sul fronte display. Lo Xiaomi Black Shark 4 è dotato di Super-AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione da 1080 x 2400 pixel e 395 ppi. Il refresh rate può arrivare a 144 Hz. Non è presente alcun tipo di protezione.

L’Asus Rog Phone 5 è dotato invece di display AMOLED da 6,78 pollici (quindi leggermente più grande) con risoluzione da 1080 x 2448 pixel e 394 ppi. Il refresh rate è lo stesso, ovvero può arrivare ad un massimo di 144 Hz. Il display è protetto da Gorilla Glass.

Segnaliamo anche la presenza di un piccolo display posteriore per il Rog Phone 5, anche se previsto solamente nella versione Ultimate.

Infine, entrambi i modelli sono dotati di tripla fotocamera posteriore e selfie-camera anteriore di qualità.

L’Asus ROG Phone 5 si presenta con sensori da 64 megapixel + 12 megapixel + 5 megapixel, e selfie-camera da 24 megapixel.

Lo Xiaomi Black Shark 4 invece è dotato di sensori da 48 megapixel + 8 megapixel + 5 megapixel, e selfie-camera da 20 megapixel.

Annunciamo che il vincitore di questa sfida, Rog Phone vs Black Shark 4, è senza dubbio il gaming phone di Asus.

(Visitatori Attuali 8, 1 visite giornaliere)