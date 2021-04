Migliori giovani Fifa 21 per modalità carriera. La guida di oggi è dedicata a tutti coloro che amano alla follia Fifa uno dei migliori titoli calcistici che ci siano in circolazione. Come da titolo, infatti, nelle prossime righe vedremo la lista di quelli che almeno secondo noi sono considerati i giovani più intriganti da prendere assolutamente nella modalità carriera del nuovo Fifa 21. Pronti a scoprire chi sono? Andiamo a scoprirne di più.

Migliori giovani Fifa 21 per modalità carriera: il tutorial completo

Rispetto ai precedenti titoli di Fifa commercializzati negli scorsi anni, il nuovo Fifa 21 offre moltissime novità da non trascurare per nessuna ragione al mondo. Si inizia dai trasferimenti che sono di gran lunga più realistici, dunque non si vedranno più talenti del calibro di CR7 o il 6 volte pallone d’oro Messi passare al Manchester United nel corso della primissima sessione di mercato: questo sta a significare, senza troppi rigiri di parole, che scoprire nuovi assi del mondo del pallone è ancora più fondamentale rispetto agli anni passati.

Fra poco vedremo finalmente i migliori calciatori con ottimo prospettive di crescita di Fifa 21 tutti divisi scrupolosamente per ruoli, con overall iniziali e quelli potenziali determinati dalla crescita che avviene solamente in maniera costante dando spazio ai giocatori sul terreno di gioco.

Pronti dunque a scoprire i migliori giovani di Fifa 21? Prendetevi 5 minuti di tempo libero e proseguite nella lettura.

Migliori giovani Fifa 21 per modalità carriera: i migliori giovani portieri Fifa 21

Nome Età Squadra PO. OA OP M. Vandevoordt 18 Genk POR 68 87 L. Chevalier 18 Lille POR 61 83 N. Mantl 20 Unterhaching POR 69 83 C. Fruchtl 20 Bayern Monaco II POR 66 83 Fortuna 18 Espanyol POR 62 82 F. Jorgensen 18 Villarreal POR 62 82 M. Carnesecchi 20 Atalanta POR 66 82 G. Bazunu 18 Manchester City POR 60 82 Diogo Costa 20 Porto POR 70 82 J. Olschowsky 18 Borussia M’gladbach POR 63 81 S. Bajic 18 Saint-Etienne POR 62 81 Ivan Martinez 18 Osasuna POR 60 81 K. Scherpen 20 Ajax POR 67 81 I. Meslier 20 Leeds POR 69 81 L. Plogmann 20 Werder Brema POR 64 81 L. Kasten 19 Wolfsburg POR 62 80 A. Trubin 18 Shakhtar Donetsk POR 63 80 Altube 20 Real Madrid POR 63 80 M. Kovar 20 Manchester United POR 64 80 J. Blazquez 19 Atletico Talleres POR 63 80 M. Roffo 20 Boca Juniors POR 64 80 R. Majecki 20 Monaco POR 68 80

Davvero tanti i giovani portieri che se utilizzati a dovere possono portare ad avere grandi soddisfazioni. La scelta è abbastanza ampia tutto alla fin dei conti va in base ai gusti dei singoli videogiocatori.

Migliori giovani Fifa 21 per modalità carriera: scopriamo i migliori difensori con ottime prospettive future Fifa 21

Nome Età Squadra PO. OA OP M. De Ligt 20 Piemonte Calcio DC 85 92 A. Davies 19 Bayern Munich TS, ES, ED 81 89 Nuno Mendes 18 Sporting CP ASA, ES 72 87 W. Saliba 19 Arsenal DC 74 87 O. Kabak 20 Schalke 04 DC 77 87 B. Arrey-Mbi 17 Bayern Monaco II DC, TS 60 86 L. Netz 17 Hertha Berlino TS, ES 63 86 J. Frimpong 19 Celtic TD, ADA 70 86 Eduardo Quaresma 18 Sporting CP DC 72 86 S. Dest 19 Barcellona TD 75 86 J. Gvardiol 18 Lipsia DC, TS 69 86 L. Stergiou 18 San Gallo DC 67 86 J. Todibo 20 Barcellona DC 75 86 R. Ait Nouri 19 Angers TS 71 86 R. James 20 Chelsea TD, CDC 77 86 O. Wijndal 20 AZ Alkmaar TS 77 86 O. Rekik 18 Hertha Berlino DC 63 85 T. Kouassi 18 Bayern Monaco DC, CDC 71 85 M. Kana 17 Anderlecht DC, CC, CDC 65 85 Nuno Tavares 20 Benfica TS 72 85 M. Kumbulla 20 Roma DC 75 85 Tomas Tavares 20 Benfica DC 73 85 Eric Garcia 19 Manchester City DC 72 85 N. Perez 20 Atletico Madrid DC 75 85 B. Williams 19 Manchester United TS, ASA 75 85 N. Williams 19 Liverpool TD 67 85 J. Vagnoman 19 Amburgo TD, ES, TS 69 85 C. Riad 17 Barcellona DC 59 84 L. Pirola 18 Inter DC 63 84 K. Hoever 18 Wolverhampton TD, DC 63 84 N. Katterbach 19 Colonia TS 70 84 L. Cacace 19 Sint-Truiden TS, ASA 73 84 P. Schuurs 20 Ajax DC 75 84 Alex Centelles 20 Valencia TS 74 84 Z. Vanheusden 20 Standard Liege DC 73 84 T. Malacia 20 Feyenoord TS 75 84 E. Ndicka 20 Eintracht DC, TS 74 84 E. Ampadu 19 Chelsea DC, CDC 67 84

Anche in questa circostanza, come per i portieri, la scelta di giovani promesse per la difesa è ampia. Buon acquisto a tutti.

Migliori centrocampisti con talento e con forti margini di crescita in Fifa 21

Nome Età Squadra PO. OA OP J. Sancho 20 Borussia Dortmund ED, ES, COC 87 93 S. Tonali 20 Milan CDC, CC 77 91 M. Greenwood 18 Manchester United ED, ATT 77 89 T. Almada 19 Velez Sarsfield COC, CC, AS 73 89 Ferran Torres 20 Manchester City ED, ES, AT 81 89 T. Kubo 19 Real Madrid ED, CC, COC 75 89 F. Wirtz 17 Bayer Leverkusen COC, ED 68 88 J. Bellingham 17 Borussia Dortmund CC, ES, ED 69 88 Pedri 17 Barcellona ES, COC 72 88 R. Cherki 16 Lione COC, ED, ES 67 88 E. Camavinga 17 Rennes CC 76 88 M. Ihattaren 18 PSV COC, ED, CC 77 88 B. Saka 18 Arsenal ES, ASA, AD 75 88 A. Urzi 20 Atletico Banfield ES, CC, ED 73 88 Riqui Puig 20 Barcellona CC, COC 75 88 M. Diaby 20 Bayer Leverkusen ES 81 88 P. Foden 20 Manchester City COC, CC 79 88 F. Pellistri 18 Penarol ED, AD 71 87 M. Caqueret 20 Lione CC, CDC 75 87 A. Hlozek 17 Sparta Praga ED, ATT, ES 74 87 R. Gravenberch 18 Ajax CC, CDC 71 87 G. Reyna 17 Borussia Dortmund ES, COC 68 87 B. Kamara 20 Marsiglia CDC, DC 79 87 D. Szoboszlai 19 Salisburgo COC, ES 75 87 N. Madueke 18 PSV ED, ATT 70 86 A. Vranckx 17 Mechelen CC, CDC 66 86 Gustavo Assunção 20 Famalicão CDC 74 86 Tete 20 Shakhtar Donetsk ED, COC 75 86 M. Solomon 20 Shakhtar Donetsk ED, ES, COC 73 86 B. Gilmour 19 Chelsea CC, COC 71 86 G. Tsitaishvili 19 Dinamo Kiev ED, ES 72 86 D. McNeil 20 Burnley ES 78 86 D. Caicedo 20 Deportivo Cali ED 68 86 N. Zaniolo 20 Roma COC, ED 76 86 R. Sessegnon 20 Tottenham ES, AS, TS 75 86 Florentino 20 Benfica CDC, CC 76 86 Romario Baro 20 Porto ED, COC 73 85 Y. Demir 17 Rapid Vienna COC, AD 64 85 Marcos Antonio 20 Shakhtar Donetsk CC 72 85 M. Daramy 18 Copenaghen ED, ATT, ES 67 85 Y. Verschaeren 18 Anderlecht COC, AD, AS 72 85 X. Simons 17 PSG CC 65 85 M. Kudus 19 Ajax COC, CC 75 85 M. Longstaff 20 Newcastle CC, CDC 72 85 R. Matondo 19 Schalke 04 ES, ATT, ED 70 85 O. Kokcu 19 Feyenoord COC, CC 75 85 H. Traore 20 Sassuolo COC, CC 71 85 E. Smith Rowe 19 Arsenal COC, ED, AD 69 85 Paulinho 19 Bayer Leverkusen COC, ED 74 85 Joe Willock 20 Arsenal COC, CC 71 85

Migliori talenti in attacco Fifa 21

Siamo cosi arrivati ad uno dei ruoli più ricercati di Fifa 21. Stiamo parlando del ruolo del centravanti importantissimo se si vogliono portare a casa più vittorie possibili. Fatta questa doverosa premessa, vediamo quindi i migliori attaccanti da dover assolutamente avere in rosa a Fifa 21.

Nome Età Squadra PO. OA OP Joao Felix 20 Atletico Madrid AT, ATT 81 93 Vinicius Jr 19 Real Madrid AS 80 93 E. Haaland 19 Borussia Dortmund ATT 84 92 Trincao 20 Barcellona AD, AS, COC 78 91 Ansu Fati 17 Barcellona AS, AD 76 90 Rodrygo 19 Real Madrid AD, AS 79 90 Antony 20 Ajax AD, AS 78 88 J. Doku 18 Anderlecht AD, AS 71 88 J. David 20 Lille ATT, AT, COC 77 88 Luis Henrique 18 Marsiglia AD 67 87 Evanilson 20 Porto ATT 73 87 Joelson Fernandes 17 Sporting CP AD, AS 69 87 Reinier 18 Real Madrid AT, COC 71 87 K. Adeyemi 18 Salisburgo ATT, AS 69 87 D. Kulusevski 20 Juventus AD, COC 77 87 M. Boadu 19 AZ Alkmaar ATT 75 87 S. Esposito 17 SPAL ATT 66 86 G. Plata 19 Sporting CP AD 74 86 Rafael Camacho 20 Sporting CP AD 73 86 C. Hudson-Odoi 19 Chelsea AD, AS 74 86 A. Isak 20 Real Sociedad ATT 79 86 Brahim 20 Real Madrid AS 74 86 Fabio Silva 17 Wolverhampton ATT 69 85 Gabriel Martinelli 19 Arsenal AS, AD, ATT 74 85 H. Elliott 17 Liverpool AD 65 85 P. De la Vega 19 Atletico Lanus AD, AS 71 85 T. Parrott 18 Tottenham ATT 65 85 B. Mbeumo 20 Brentford AD, ATT 74 85

Dopo aver visto i migliori talenti di Fifa 21 ora vedremo nel dettaglio come far crescere il loro potenziale.

Fifa 21: come far aumentare i giovani talenti sviluppandone con il tempo il loro potenziale

Con l’arrivo del nuovo Fifa, che ha fatto discutere e non poco, la casa produttrice Ea Sports ha apportato novità interessanti per quanto riguarda lo sviluppo del potenziale dei calciatori, inclusi logicamente le giovani promesse. La crescita di ogni giocatore, come la maggior parte di voi ben saprà, è relativamente associata all’accumulo dei punti esperienza – PE -. Ogni giocatore guadagna più o meno PE in base a come giocherà durante una partita e a loro potenziale di crescita. Questo vuol dire che la crescita cambia da calciatore a calciatore.

I punti esperienza, in pratica, sono distribuiti ai loro attribuiti – statistiche -, andando a determinare la crescita nel tempo. Dunque se cerchiamo di rispondere alla domanda posta all’inizio, per far aumentare un giovane talento, nel tempo più veloce possibile, servirà farlo scendere in campo più che si può, niente di particolarmente complesso.

Agli inizi, ad ogni calciatore viene attribuito un piano bilanciato, che vuol dire che i punti esperienza vengono dati in maniera uniforme su tutti quanti gli attributi, come succedeva già negli altri Fifa che sono stati commercializzati ad oggi.

Tornando a noi, utilizzando Fifa 21 sarà possibile assegnare un piano crescita personalizzato per quanto riguarda ogni ruolo, optando fra funzioni giocatore e statistiche per avere più punti esperienza. Invece che sprecare punti esperienza sugli attributi che poco importano, i piani di crescita andranno prevalentemente a concentrare i punti esperienza su:

Valutazione abilità-piede debole o mosse – in particolar modo se si parla di giocatori d’attacco;

Attributi legati alla specializzazione – gli attributi che potrebbero in un modo o l’altro non dare contributo al valore Tot del calciatore nel suo attuale ruolo;

Principali attributi, non altro quelli che vanno a contribuire al valore Overal, TOT, del giocatore nel suo attuale ruolo;

Rendimento difesa-attacco – work rate -.

Conclusioni

Per terminare in bellezza, proprio come succede nel calcio vero e proprio quello che tutti noi conosciamo, la rapidità con cui il calciatore cresce dipende dalle proprie capacità, età, potenziale, tempo di gioco e condizione attuale. Se date spazio ad un giovane dal potenziale importante per consentirle di fare più esperienza possibile, ci vorrà meno tempo per farlo crescere e migliorarlo. Se invece non lo fate giocare mai potreste avere l’effetto contrario. Sta a voi quindi prendere la corretta decisione per il bene di tutta la squadra.

