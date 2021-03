Playstation Plus: ecco i titoli gratuiti Marzo 2021

Nuovo mese, nuovi titoli per il catalogo Playstation Plus. A quanto pare PS5 ha alzato il tiro per questo mese di Marzo ed ha inserito nel catalogo dei giochi scaricabili gratuitamente, delle produzioni di assoluta qualità.

Forse i titoli inseriti nei mesi scorsi non hanno appassionato i gamer, citiamo ad esempio Tomb Raider e Maneater nonostante avessero effettuato un piccolo upgrade next-gen.

Ebbene questo mese la musica cambia ed arriva su Playstation Plus il remake di un titolo che ha fatto la storia dei videogame: Final Fantasy VII.

Ma non solo, sarà possibile scaricare anche:

“Remnant From The Ashes”;

“Farpoint”;

“Maquette”.

Final Fantasy VII Remake è uno sparatutto in prima persona, assolutamente da scoprire. Va giocato con il visore PlayStation VR che riuscirà a farvi immergere nel gioco e rendere il tutto ancor più coinvolgente.

Segnaliamo che lo stesso titolo, insieme a tutti gli altri (eccezion fatta per “Maquette”) risulta compatibile con PS4.

Dal catalogo Playstation Plus di Marzo solo Maquette (puzzle game in prima persona) è un gioco sviluppato appositamente per PS5.

Foto di StockSnap da Pixabay