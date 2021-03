Come eliminare l’account TikTok? Nella guida di oggi ve lo spieghiamo noi grazie a dei facili e veloci step. Pronti cari lettori a scoprire come fare?

Eliminare l’account TikTok: ecco la procedura da seguire

Ora come ora come la maggior parte di voi ben saprà fra i giovani TikTok è uno dei servizi più utilizzati. Il noto portale dedicato ai filmati di origini cinesi da diversi mesi è utilizzatissimo da tutti coloro che amano cantare, ballare oppure far ridere o dare consigli ad altri utenti.

L’applicazione di cui vi stiamo parlando mette a disposizione la possibilità di modificare o registrare un video, ma offre anche numerose altre funzioni tutte da provare.

TikTok con il passare del tempo sta diventando sempre più popolare. Pensate un po’ che è diventata una concorrente a tutti gli effetti di altri colossi già ampiamente affermati come possono essere Instagram, YouTube o Facebook. Non male vero?

Nonostante ciò, è importante sottolineare che l’applicazione come per qualunque altra cosa può non piacere a tutti: per questo semplice motivo nelle prossime righe vi mostreremo tutti i passaggi da seguire per eliminare il vostro profilo TikTok.

Cancellare l’account TikTok: gli step

Cosi come accade per qualsiasi altro social in circolazione, l’eliminazione del proprio account TikTok ha effetti permanenti, tutto l’account, contenuti compresi, vengono eliminati e non si possono ripristinare una volta che la rimozione sarà definitiva. Dunque, se volete per davvero non utilizzare più TikTok, pensateci bene e proseguite in questo modo:

Fate l’accesso all’account TikTok inserendo correttamente le vostre credenziali; A questo punto fate un tap sull’icona a tre punti situata in alto nella pagina del profilo e selezionate la voce gestione account; Tappate sulla dicitura Elimina account; Dopo aver ricevuto il codice di conferma, inseritelo; Infine non vi rimane che cliccare su elimina e il gioco è fatto.

Account TikTok: come ripristinarlo dopo averlo disattivato

Il proprio account TikTok prima che venga del tutto rimosso, entra in una fase di disattivazione che ha la durata di un mese esatto. Un account eliminato può dunque essere riattivato in qualsiasi momento importante non venga fatto oltre i 30 giorni dalla conferma di eliminazione.

Infine, per questa semplice motivazione, se volete nuovamente riutilizzare TikTok dovete sempre fare accesso all’app e si aprirà in automatico una finestra di dialogo dell’account precedentemente eliminato che potrete ripristinare tappando sulla voce riattiva.

La guida finisce qui. Se avete dubbi o domande scriveteci.

