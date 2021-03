App Amazon: caos nuova icona, ricorda i baffi di Hitler

Il restyling dell’app Amazon, che include anche un’icona nuova di zecca, non è andato a buon fine.

A quanto pare non c’è pace per i graphic designer di Amazon, costretti nuovamente a modificare l’icona dopo aver ricevuto numerosi feedback negativi da parte degli utenti.

Il colosso di Jeff Bezos è in costante aggiornamento e sempre alla ricerca di nuovi modi per soddisfare i propri clienti. E stavolta è toccato proprio all’icona dell’app per iOS.

Un restyling utile a “riprodurre l’attesa, l’eccitazione e la gioia di quando i clienti iniziano ad acquistare sul loro telefono, per poi vedere le scatole alle loro porte”.

Queste le parole di un portavoce di Amazon alla presentazione della nuova icona con tanto di nastro adesivo azzurro al posto dell’ormai “vecchio” carrello.

Ebbene, questa novità non è piaciuta a numerosi utenti, che hanno segnalato la somiglianza del nastro adesivo azzurro con… i baffi di Hitler!

Ed è partito così un nuovo restyling, il nastro azzurro adesivo è stato quindi sostituito con un pezzo di nastro piegato.

Foto di Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ da Pixabay