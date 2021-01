Samsung Galaxy S21 colori ufficiali: poche ore al debutto

Share 0 Share Share

Samsung Galaxy S21 colori ufficiali. A distanza di un paio di ore dal debutto ufficiale in rete sono trapelati quelli che probabilmente saranno le colorazioni che accompagneranno i nuovi top di gamma dell’azienda coreana. Andiamo a scoprirne di più.

Colori Samsung Galaxy S21: ecco le ultime a riguardo

Su Internet nelle ultime ore sono apparsi i render ufficiosi dove si può ammirare ogni colorazione in cui verrà realizzato il nuovo dispositivo di punta di casa Samsung.

Iniziando dal Samsung Galaxy S21 sono previsti in totale 4 colori, ovvero: Custom Color”: nero, viola, rosa e bianco. Per quanto riguarda invece il modello Ultra troviamo: nero, blu scuro, marrone, grigio e azzurro. S21 Plus invece dovrebbe vantare i seguenti colori: nero, azzurro, viola, bronzo e rosso, ben 5.

Debutto Samsung Galaxy S21

Ricordiamo, prima di salutarci, che l’annuncio dei nuovi Samsung Galaxy S21 è atteso per oggi 14 gennaio 2021 ore 16 italiane. La commercializzazione, infine, prenderà il via a partire dal 29 gennaio.

Quanti di voi stanno aspettando i nuovi Samsung Galaxy S21? A voi affidiamo i commenti lettor di Blogiko.

