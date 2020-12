Samsung Galaxy Z Fold 2 si aggiorna: ufficiali le patch di dicembre 2020

Share 0 Share Share

Samsung è sempre una delle aziende più rapide nel rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i propri terminali. Anche questa volta il colosso coreano non si è smentita e da qualche ora ha iniziato in maniera graduale il rilascio di un nuovo update per il buon e caro Galaxy Z Fold 2. Ecco tutti i dettagli.

Il colosso coreano ha dunque avviato la distribuzione delle nuove patch di sicurezza di dicembre 2020 per il suo dispositivo pieghevole.

Il firmware può essere in tutta facilità riconosciuto grazie alla seguente numerazione: F916BXXS1BTK1.

Chi di voi ha già ricevuto la notifica di questo nuovo aggiornamento?

Ricordiamo, infine, l’ottima scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold 2:

Display cover: 6,23” (816 x 2.267 pixel, 25:9) a 60 Hz, HDR10+

Display pieghevole: 7,6” AMOLED (2.208 x 1.768 pixel) fino a 120 Hz con Ultra Thin Glass, HDR10+

Processore: Qualcomm Snapdragon 865+

RAM: 12 GB LPDDR5

Memoria interna: 256 GB UFS 3.1 non espandibile

Fotocamera posteriore:

Principale: 12 megapixel, f/1.8, OIS, pixel da 1,8 micrometri, dual PDAF

Teleobiettivo: 12 megapixel, f/2.4, pixel da 1 micrometri

Grandangolo: 12 megapixel, f/2.2, pixel da 1,12 micrometri

Fotocamera cover screen: 10 megapixel, f/2.2 a fuoco fisso, 1,22 micrometri

Fotocamera schermo pieghevole: 10 megapixel, f/2.2 a fuoco fisso, 1,22 micrometri

Connettività: nano SIM + eSIM, LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB-C

Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W, wireless a 11W e reverse wireless charging

Dimensioni: 159,2 x 68-128,2 x 16,8-6,9 mm

Peso: 282 grammi

Android 10 con One UI 2.5

Da leggere anche: Samsung Galaxy A12 è ufficiale: scopriamo questo nuovo smartphone