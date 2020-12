Samsung Galaxy S21: ecco le caratteristiche tecniche, nuovi rumors

Share 0 Share Share

Il Samsung Galaxy S21 è sicuramente uno degli smartphone più gettonati per questo in rete da qualche settimana se ne sta parlando insistentemente. Detto questo, nelle ultime ore sono trapelate in rete quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del prossimo top di gamma dell’azienda coreana.

Stando a quanto appreso, il Galaxy S21 dovrebbe essere dotato della seguente scheda tecnica:

Ampio schermo da 6,2” AMOLED WQHD+ a 120Hz fla (su S21) | 6,8” curvo (su S21 Ultra)

Processore di nuova generazione: Exynos 2100

Memoria RAM: almeno 8 GB LPDDR5

Memoria interna: almeno 128 GB UFS 3.1 espandibile (con microSD fino a 1 TB)

Fotocamera posteriore:

Principale

Grandangolo

Zoom (2 sensori zoom per S21 Ultra)

Fotocamera anteriore: singola cam con foro al centro del display

Connettività: 5G , LTE, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, no jack audio

Certificazione: IP68

Dimensioni: 151,7 x 71,2 x 7,9-9 mm (S21) | 165,1 x 75,6 x 8,9-10,8 mm (S21 Ultra)

Piattaforma operati va Android 11 con OneUI 3.0

