OnePlus: il primo smartwatch dell’azienda è ufficiale

Sono davvero tante le aziende che in questi anni stanno riscuotendo success nel settore smartwatch. Fra le tante ad entrare in un campo cosi delicato ma in forte crescita ci sarà da oggi in poi anche OnePlus pronta a lanciare il suo primo dispositivo indossabile. Andiamo a scoprirne di più.

Primo smartwatch OnePlus in arrivo: ecco cosa sappiamo a riguardo

Da qualche ora, anche se se ne parlava da mesi, è arrivata la conferma ufficiale di una commercializzazione imminente di uno smartwatch di OnePlus. A rivelare tutto tramite un tweet è stato il CEO dell’azienda Pete Lau rivelando anche che la fase di sviluppo è quasi terminata. Per quanto riguarda il debutto, invece, si parla di inizio 2021.

Infine, non abbiamo nessuna informazione sul giorno esatto di debutto dello smartwatch, ne sappiamo le caratteristiche tecniche. Appena avremo info in merito vi aggiorneremo con un altro articolo. Restate sintonizzati con noi.

