TIM Titanium New: la nuova tariffa di novembre 2020

TIM è sicuramente uno dei migliori gestori di telefonia mobile che ci siano in circolazione. Il gestore blu pur di attirare i clienti fino a questo momento le ha veramente provate tutte. Scopriamo insieme la nuova ed intrigante tariffa chiamata Titanium New disponibile all’attivazione per tutto il mese di novembre, salvo proroghe.

Tim Titanium New al prezzo mensile di 9,99 euro mette a disposizione un pacchetto davvero niente male, il seguente:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

100 Giga

La promozione, infine, è disponibile all’attivazione per tutti coloro che provengono dai seguenti operatori di telefonia mobile:

Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom, operatori virtuali sotto Europe Energy (Withu), Plintron Italia Full, NV mobile, Green ICN, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, Enegan e NoiTel.

Il prezzo di attivazione è invece di 3 euro che si vanno ad aggiungere ai consueti 10 euro per l’acquisto della nuova carta SIM.

