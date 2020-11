Samsung Galaxy A12 è ufficiale: scopriamo questo nuovo smartphone

Share 0 Share Share

La casa produttrice Samsung non si ferma più. Di recente, infatti, il colosso coreano ha annunciato un suo nuovo ed intrigante smartphone Android. Stiamo parlando del Galaxy A12. Scopriamo le specifiche tecniche e il costo.

Il costo del nuovo Galaxy A12 di Samsung è di 179 euro per quanto concerne il modello caratterizzato da una memoria RAM di 4GB e una memoria interna da 64GB.

A seguire le caratteristiche tecniche complete:

Schermo: 6,5″ HD+ TFT, Infinity-V

Processore: Octa-core (2,3GHz + 1,8GHz)

Memoria:

RAM: configurazioni con. 3, 4 o 6GB di RAM

Storage: configurazioni con 32, 64 o 128GB espandibili

Fotocamera:

Posteriore quadrupla:

Principale: 48MP (apertura f/2)

Ultra Wide: 5MP (apertura f/2.2)

Macro: 2MP (f/2.4)

Profondità: 2MP (f/2.4)

Anteriore: 8MP (f/2.2)

Connettività LTE

Sensore di impronte laterale

Batteria: 5.000 mAh, supporto ricarica a 15W

Dimensioni e peso:

164 x 75,8 x 8,9 mm

205 grammi

Colorazioni: nera, blu, bianca, rossa

In conclusione, il debutto sul territorio europeo del Galaxy A12 è fissato per gennaio. Ora come ora, inoltre, non abbiamo una data certa. Vi faremo sapere quando avremo notizie a riguardo. Restate sintonizzati con noi.

Leggete anche quest’altro post sempre di casa Samsung: Samsung Galaxy S21 batteria: ecco le ultime indiscrezioni