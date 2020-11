Black Friday Amazon: iPhone 12 Mini in mega offerta!

Share 0 Share Share

Black Friday Amazon. Dopo averlo visto ve ne siete innamorati? Nessun problema, se la vostra testa è orientata al nuovo top di gamma iPhone 12 Mini di Apple questo è il momento giusto per acquistarlo.

iPhone 12 Mini, infatti, è disponibile in mega offerta su Amazon in vista del Black Friday. E’ possibile acquistare lo smartphone al prezzo di 799 euro invece che 889 euro. Uno sconto niente male che ai tempi d’oggi non è assolutamente da sottovalutare.

Il modello proposto è quello caratterizzato da uno storage di 128GB. Il tutto, inoltre, sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Prima di salutarci, ricordiamo l’ottima scheda tecnica di iPhone 12 Mini:

Ampio schermo: OLED Super Retina da 5,4″ 2340×1080, 476ppi contrasto 2.000.000:1, luminosità tipica 625 nits, 1.200 nits in HDR, gamma cromatica P3, True Tone

4GB LPDDR4X (da confermare)

64/128/256GB

sblocco: Face ID

batteria: 2.227mAh

connettività: 5G, Lightning

fotocamera anteriore: 12MP, lente 5P

doppia fotocamera posteriore:

12MP, f/1,6, lente 7P

12MP ultrawide f/2.4

OIS

registrazione video Dolby Vision

Smart HDR 3

colorazioni: nero, blu, bianco, verde, (PRODUCT)Red

materiale: vetro e alluminio

peso e dimensioni: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm e 133 grammi

