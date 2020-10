Samsung Galaxy A50 si aggiorna: a sorpresa già disponibili le patch di ottobre 2020

Share 0 Share Share

Avere il proprio smartphone costantemente aggiornato è fondamentale. Lo sa bene la casa produttrice Samsung che quando si tratta di parlare di update di sicurezza è sempre in pole position. Il colosso coreano, infatti, tanto per non smentirsi mai da qualche ora ha iniziato in via ufficiale il rilascio di un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il suon buon e caro Samsung Galaxy A50. Andiamo a scoprirne di più.

Il dispositivo di casa Samsung, spiazzando tutti, si sta aggiornando da qualche ora alle nuove patch di sicurezza di ottobre 2020 rilasciate da Google.

Passando alla build, è la seguente: A505FNXXS5BTI9 e il peso dell’aggiornamento è di 120MB.

Il changelog include non solo le patch di ottobre 2020 ma anche miglioramenti generali alla stabilità di sistema.

Il rilascio dell’aggiornamento sta avvenendo come al solito attraverso la modalità OTA a livello globale. Nelle prossime ore massimo qualche giorno il tutto verrà distribuito anche agli utenti italiani.

Per caso avete già ricevuto questo nuovo aggiornamento?

E’ consigliata anche la lettura di quest’altro articolo che riguarda sempre Samsung: Samsung Galaxy F41 pronto al debutto: nuova gamma in arrivo