Quanto costerà iPhone 12 Mini? Ecco le ultime indiscrezioni

Una delle tante domande che ad oggi si stanno ponendo tutti gli amanti di casa Apple è la seguente: quanto costerà iPhone 12 Mini? Andiamo ad analizzare insieme le ultime indiscrezioni a riguardo.

Stando a quanto appreso recentemente, iPhone 12 Mini dovrebbe essere un ottimo device dotato sia di un design raffinato che una scheda tecnica di ottimo livello.

Sarà il modello più economico dei nuovi iPhone 12 di casa Apple. Detto questo, a seguire andiamo a vedere i possibili costi di listino di iPhone 12 Mini:

iPhone 12 Mini da 256 GB al costi di 859 euro.

iPhone 12 Mini da 128 GB al prezzo di 759 euro;

iPhone 12 Mini da 64 GB a 700 euro;

I costi ovviamente non sono stati ancora confermati da parte dell’azienda californiana. Per saperne di più a riguardo non rimane che attendere con trepidazione l’annuncio del device.

Cosa ne pensate?

