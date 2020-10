Google Pixel 5 è realtà: scopriamo questo nuovo smartphone

Share 0 Share Share

Dopo averne sentito parlare con una certa insistenza in queste ultime settimane finalmente il Google Pixel 5 è diventato ufficiale. Scopriamo insieme cosa mette a disposizione, dove è possibile acquistarlo e in particolar modo quanto costa.

Il terminale di Google è davvero un buon affare da non lasciarsi assolutamente scappare. Il dispositivo è caratterizzato non solo da un design curato nei minimi dettagli ma vanta anche una scheda tecnica di altissimo livello.

Qui sotto possiamo dare uno sguardo alla componentistica dello smartphone di Google:

Ampio display: 6″ 1.080 x 2.340 a 90Hz, OLED, Gorilla Glass 6

Processore: Qualcomm Snapdragon 765G con GPU Adreno 620

RAM: 8 GB

Memoria interna: 128 GB

Fotocamera posteriore:

Principale: 12,2 megapixel, f/1.7, FOV 77°, OIS e EIS

Grandangolo: 16 megapixel, f/2.2, FOV 107°

Fotocamera frontale: 8 megapixel, f/2.0, FOV 83°

Connettività: LTE, 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Dimensioni: 144,7 x 70,4 x 8,1 mm

Batteria: 4.080 mAh con ricarica a 18W

In conclusione, Pixel 5 può essere per il momento prenotato in UK, Germania e Francia al prezzo di 629 euro con in omaggio delle cuffie Bose QC 35. Non sappiamo quanto debutterà in Italia. Vi terremo aggiornati.

