Samsung Galaxy S20 Fe è realtà: lo super smartphone che tutti vorrebbero

Dopo una lunga attesa il Samsung Galaxy S20 FE è diventato ufficiale. Ci troviamo davanti ad un super device dotato di ottime caratteristiche e un design unico.

Il dispositivo è disponibile al pre-ordine fino al 1 ottobre 2020 sul sito Samsung e prenotandolo si può ricevere:

Smartband Galaxy Fit2;

Abbonamento Xbox Game Pass per 3 mesi;

Game controller dedicato.

Andiamo a questo punto a dare uno sguardo alle specifiche tecniche complete del device:

Ampio display: Super AMOLED da 6,5″ piatto 20:9, risoluzione FHD+, 407ppi, foro centrale per la fotocamera da 32MP, frame rate fino a 120Hz, Corning Gorilla Glass 3

sensore delle impronte digitali: integrato nel display (ottico o a ultrasuoni non è ancora noto)

processore:

4G: Exynos 990 (Dual Core 2.73GHz + Dual Core 2.5GHz + Quad Core 2GHz)

5G: Snapdragon 865 (One Core 2.8GHz + Triple Core 2.4GHz + Quad Core 1.8GHz)

memoria:

6GB di RAM

128GB interna UFS 3.1

fotocamere posteriori: 12MP, f/1,8, pixel da 1,8um, FOV 79°, 1/1,76″, AF a doppio rilevamento di fase, OIS

12MP grandangolare a 123°, f/2,2, pixel da 1,12um, 1/3,0″

8MP tele con zoom ottico 3x, FOV 33°, f/2,0, pixel da 1um, AF, OIS, 1/4,5″

fotocamera anteriore: 32MP, f/2,0, FOV 81°, pixel da 0,8um, 1/2,74″, AF

connettività: 5G (Non-Standalone (NSA), Sub6 / mmWave)/LTE (a seconda del modello), WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, DeX wireless

batteria: 4.500, ricarica inversa, alimentatore in confezione da 15W

audio: speaker stereo, AKG

telaio: metallo, scocca posteriore: vetro (non certo, potrebbe anche essere un prodotto misto)

certificazione: IP68

dimensioni e peso:

159,8×74,5×8,4mm

190 grammi

Piattaforma: Android 10

Lo smartphone di Samsung può essere acquistato sia sul sito del colosso coreano, via web o nei negozi. La disponibilità ci sarà dal 2 ottobre in esclusiva sul sito Samsung o Amazon per la variante 5G al prezzo di 769 euro, mentre ovunque si troverà la variante 4G dal costo di 669 euro.

Maggiori dettagli li trovate sul sito Samsung.

Cosa ne dite di questo nuovo Galaxy S20 FE? Potrebbe interessarvi?

