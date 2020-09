Presentazione nuovi iPhone 12: ecco la data, le ultime news in merito

Share 0 Share Share

Una delle tante domande che si stanno ponendo ad oggi le persone è la seguente: presentazione nuovi iPhone 12 quando avverrà? Cerchiamo di scoprilo insieme grazie a nuove indiscrezioni emerse in rete di recente. Pronti cari lettori di Blogiko?

Analizzando le nuove indiscrezioni i nuovi iPhone di dodicesima generazione salvo imprevisti non verranno più svelati nel consueto appuntamento di settembre ma ad ottobre in data 12.

Tale scelta è stata presa per via della pandemia da Covid19.

In conclusione, per quanto riguarda le prenotazioni e spedizioni dei nuovi dispositivi di punta dell’azienda californiana non saranno possibili prima del mese di novembre 2020.

Cosa ne pensate?

