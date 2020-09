Moto E7 Plus è realtà: smartphone dalla super batteria

Share 0 Share Share

Ne abbiamo sentito parlare con una certa regolarità per diverse settimane ed ora è ufficiale. Stiamo parlando del tanto atteso e discusso Moto E7 Plus. Scopriamo insieme la scheda tecnica completa e il costo.

Il nuovo smartphone dell’azienda alata si potrà acquistare al prezzo ancora non confermato di 149 dollari inizialmente in Brasile. Non sappiamo se con il tempo il device verrà rilasciato anche altrove Italia compresa.

Qui sotto passiamo a dare uno sguardo alle specifiche tecniche del terminale:

Ampio schermo: 6,5″ HD+

processore: Qualcomm Snapdragon 460 con GPU Adreno 610

memoria:

4GB di RAM e 64GB interna espandibile

sensore delle impronte digitali: posteriore

connettività: 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n a 2,4GHz, Bluetooth 5.0, micro-USB, jack da 3,5mm, NO NFC, GPS, Glonass Galileo

SIM: dual SIM ibrida

fotocamera anteriore: 8MP, f/2,2, FOV 81°

fotocamere posteriori:

48MP, f/1,7, FOV 79°

2MP di profondità, f/2,4, FOV 83°

flash LED

registrazione video fino a 1080p @60fps

batteria: 5.000mAh con ricarica a 10W

dimensioni e peso:

165,2×75,7×9,2mm

200 grammi

Sistema: Android 10

Quanti di voi farebbero un pensierino a questo smartphone?

