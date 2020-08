Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ si sono aggiornati: debuttano subito le patch di agosto 2020

Share 0 Share Share

La casa produttrice Samsung quando si tratta di aggiornamenti per i suoi top di gamma è fra le aziende migliori che ci siano. Da qualche ora, infatti, il colosso coreano ha iniziato il rilascio di un nuovo update per quanto riguarda i suoi ottimi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Andiamo ad analizzare il tutto.

Il firmware per tutte e due i phablet di casa Samsung è il seguente: N97xFXXS6CTGA e il peso è di 168.66MB.

Le novità introdotte nell’aggiornamento per Note 10 e Note 10+ sono:

Patch di sicurezza di agosto 2020 ;

; Tradizionali migliorie a livello di performance;

Miglioramenti della stabilità generale di sistema;

Correzione di bug.

L’aggiornamento, infine, è importante evidenziare che è iniziato come spesso accade dalla Germania e man mano verrà rilasciato anche altrove, Italia compresa.

