Samsung Galaxy Fold 2 è realtà: arriva lo smartphone pieghevole di nuova generazione

La casa produttrice Samsung è fra le aziende più attive di quest’ultimo periodo nel settore smartphone. Dopo averne sentito discutere con una certa insistenza in questi mesi, da qualche ora finalmente il Samsung Galaxy Fold 2 è diventato realtà. Scopriamo insieme cosa offre questo nuovo terminale pieghevole dell’azienda coreana.

Il Samsung Galaxy Fold 2 si presenta con un design elegante e raffinato e offre una scheda tecnica a dir poco mostruosa.

Ecco le specifiche tecniche complete:

Schermo esterno: 6,2″ 816×2208 Dynamic AMOLED, refresh rate a 60Hz

Schermo interno: 7,6″ 1768×2208, HID Dynamic AMOLED, refresh rate a 120Hz

colorazioni: Mystic Black, Mystic Bronze

fotocamere posteriori:

12MP principale, OIS, f/1,8, pixel da 1,8um

12MP ultragrandangolare, f/2,2, pixel da 1,4um

12MP tele, OIS, f/2,1, pixel da 1um

fotocamere anteriori:

10MP, AF, f/2,2, pixel da 1,22um

10MP, AF, f/2,2, pixel da 1,22um

piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 865

memoria:

12GB di RAM

256GB interna

batteria: 4.500mAh con Super Fast Charging e Fast Wireless Charging

connettività: 5G

materiale cornice: acciaio AL7S10

dimensioni e peso:

159x68x13,8/16,8mm

276g

Infine, al momento non sappiamo quando debutterà il Galaxy Fold 2 in Italia. Sappiamo attualmente solo che verrà commercializzato al costo di 2050 euro e in due sole colorazioni, ovvero:

Mystic Black e Mystic Bronze

Quanti di voi acquisterebbero al costo folle al quale è proposto il Samsung Galaxy Fold 2?

