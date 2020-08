Uscita FIFA 21 e trailer svelati: pronti a scoprirne di più?

L’uscita Fifa 21 è attesissima da tantissimi fan che da sempre giocano a questo fantastico titolo sportivo. Detto ciò, in questi ultimi giorni la casa produttrice Electronic Arts ha svelato i primissimi dettagli del nuovo capitolo che accompagna generazioni su generazioni. Andiamo a scoprirne di più passo per passo.

Fra le tante informazioni date in primis spicca la nuova copertina. Il tutto questa volta è rappresentato dal giovane fuoriclasse Kylian Mbappè. Lo stesso giocatore in forza al PSG di nazionalità francese di recente al trailer del videogioco ha rivelato la sua felicità a riguardo: “Un sogno diventato realtà”.

Ciò che comunque in queste ore sta facendo parlare molto di se’ è l’info data sul debutto di Fifa 21: il 9 ottobre 2020, salvo imprevisti. Il gioco si potrà acquistare quest’anno sulle seguenti piattaforme: PC (Origin e Steam), Xbox One, PS4 e Switch.

Infine l’Executive Producer di EA Sports Fifa, Aaron McHardy, ha rivelato:

“Insieme a uno dei più grandi aggiornamenti apportati alla modalità Carriera e a un maggiore realismo di gioco, continuiamo a colmare il divario tra il mondo reale e quello virtuale del calcio. I nostri fan avranno nuove possibilità per giocare ad uno splendido gioco amato da tutti noi”.

Non rimane che auguravi una buona visione con il trailer del nuovo Fifa 21:

Win as one.#FIFA21 drops October 9th.



See all the features coming this fall 🎮 https://t.co/UGiXnq7atj@KMbappe @joaofelix70 @trentaa98 @ErlingHaaland pic.twitter.com/am5Iao64kx