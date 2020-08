Maire Tecnimont: passato, presente e futuro

Share 0 Share Share

Maire Tecnimont è un rinomato gruppo societario italiano presente in tutto il mondo, che opera in diversi settori: ingegneria, tecnologia ed energia ma anche nello sviluppo di tecnologie per la transizione energetica ovvero il passaggio dall’utilizzo di fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili.

Maire Tecnimont nasce come la “Fiat Engineering S.p.A.” negli anni ‘30 con obiettivi di progettazione e costruzione di impianti per la fabbricazione delle automobili. Successivamente si è specializzata nella realizzazione di impianti di cogenerazione e di energia a ciclo combinato sia in Italia che all’estero, con un focus su Medio Oriente e America Latina.

Negli anni ’70 amplia il suo raggio d’azione nel settore delle infrastrutture di trasporto con la progettazione di linee ferroviarie ad alta velocità e di innovativi sistemi ferroviari in sotterraneo.

Negli anni duemila dopo cessioni ed acquisizioni nasce Maire Tecnimont S.p.A. controllata all’80.5% da Maire Holding e, inizialmente, al 19.5% da Edison.

Nella forma che attualmente conosciamo, e dal 2016 ha avviato una nuova fase orientata alla trasformazione digitale dei suoi processi produttivi e all’apertura verso nuovi business come le energie rinnovabili e la chimica verde.

Con la convinzione che il segreto del successo di un’industria sia racchiuso nell’innovazione continua, Fabrizio Di Amato, AD del gruppo Maire Tecnimont ha finanziato la cattedra di Open Innovation all’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Il Rettore Andrea Prencipe, insieme ad Henry Chesbrough, direttore del Garwood Centre for Corporate Innovation dell’università della California a Berkeley, si sono uniti per creare un nuovo progetto insieme.

L’Open Innovation rappresenta una nuova frontiera del fare azienda, una visione in cui tutti gli attori sono coinvolti in un processo continuo che vede la simbiosi di figure interne ed esterne.

Ogni professionalità potrà arricchire il patrimonio aziendale; si potrà contribuire ad una pluralità di vedute che darà vita ad aziende innovative che non si muoveranno più sui vecchi binari dell’economia aziendale.

“L’elemento di differenziazione fondamentale tra l’Open Innovation e altre forme di collaborazione per l’innovazione” ha evidenziato il Rettore della Luiss Prencipe, durante l’inaugurazione della cattedra “risiede nella ricerca di partnership non ovvie che possano quindi offrire conoscenze, idee, competenze, informazioni non convenzionali, inaspettate, impensate ed a volte impensabili”.

L’insegnamento, ad opera del professor Chesbrough, è stato solo uno degli step formativi; in realtà è già in valutazione un progetto di ricerca sull’analisi dei principi alla base della disciplina. Le aziende che opereranno secondo i principi dell’Open Innovation, saranno destinate a differenziarsi sul mercato come protagonisti di innovazione e a perseguire obiettivi altamente sfidanti in ambito economico e sociale.

L’Open Innovation può rappresentare un punto di ripartenza per tante aziende che dovranno fare i conti con la crisi che stiamo attraversando, decisamente un ventaglio di frecce al proprio arco da non sottovalutare.