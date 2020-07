AirPods in omaggio per chi acquista Apple Watch 3: Unieuro lancia la bomba

Share 0 Share Share

Unieuro in questo periodo è in gran forma. Di recente ha lanciato una super offerta che sicuramente potrebbe attirare l’attenzione di molti. Parliamo di un bundle da non perdere per nessuna ragione al mondo. Lo smartwatch Apple Watch Serie 3 più AirPods Classic al prezzo totale di 259 euro.

L’offerta parla chiaro: chi acquista un dispositivo indossabile di Apple Series 3 da 42 mm può avere in regalo le ottime AirPods Classic 2019. Fare il tutto è facile, basta mettere lo smarwatch nel carrello dello store via Internet Unieuro, dove appariranno anche gli AirPods a prezzo zero.

La promozione di cui vi stiamo parlando, infine, ha validità solo fino al 23 luglio 2020 salvo proroghe o esaurimento scorte.

