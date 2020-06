Windows 10: arriva il nuovo menu’ start, ecco la foto

Share 0 Share Share

Il menu’ start di Windows 10 è stato ufficialmente rinnovato. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il nuovo design rinnovato e qualche novità a livello estetico dovrebbe debuttare nel 2021. Microsoft, sulla pagina di Facebook chiamata Microsoft 365, ha mostrato nelle ultime ore qualche scatto del menu’, che consente di osservare a che punto è la situazione. Andiamo a scoprirne di più.

Nella foto visibile ad inizio articolo, è possibile vedere l’area dedicata alle Tile che si integra perfettamente al meglio con tutto il resto del menu’, che metterà a disposizione un supporto di gran lunga migliore ai temi scuri o chiari attiva a livello di sistema operativo. Passando all’elenco delle applicazioni posto a sinistra si può anche vedere senza problemi come ogni singolo elemento non è più circondato da un riquadrato di colore, il che secondo tanti vuol dire che casa Redmond ha intenzione di creare un’interfaccia utente in grado di funzionare perfettamente sia in modalità light che notturna.

Troviamo ovviamente anche nuove icone delle applicazioni. Non sappiamo se il design finale sarà questo o omento, e non sono assolutamente da escludere ulteriori modifiche che si scopriranno solo con il passare del tempo.

Non rimane che aspettare ulteriori info a riguardo. Nel frattempo fateci sapere la vostra opinione sul nuovo e probabile menu’ di Windows 10.

