Posso scaricare la beta di Android 11? Ecco gli smartphone compatibili

In molti in questo periodo si stanno chiedendo chi può scaricare la beta di Android 11. Ora nel post odierno cercheremo una volta per tutte di schiarirvi le idee a riguardo riportando tra l’altro tutti i telefoni compatibili.

Come previsto e come accade ogni anno Mountain View consente di effettuare il download della versione beta della propria piattaforma operativa in primis sui device Pixel.

Attualmente il programma Beta di Android 11 è disponibile per i seguenti telefono riportati qui sotto:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Infine, le run di installazione cambiano in base ai terminali e marche. Altre case produttrici, infatti, hanno periodi e finestre di download diversi che vengono con il tempo rivelati nell’arco di tutto l’anno. Fra queste troviamo:

Oppo;

Xiaomi;

Huawei;

Samsung.

Quanti di voi non vedono l’ora di provare il nuovo sistema operativo Android 11?

Leggete anche quest’altro articolo: Aggiornamento Android 11: ecco quali saranno i primi smartphone a riceverlo