App Immuni download arrivati a 3 milioni, presente in tutta Italia

App Immuni download arrivati a 3 milioni! L’applicazione dal 15 giugno, per chi non ne era a conoscenza, è disponibile in tutto il nostro paese.

Entrando nello specifico, dopo un periodo di prova durato una settimana che ha riguardato solo 4 regioni, ora è possibile scaricare l’App Immuni in tutta Italia.

L’applicazione per il tracciamento dei asi di contagio da Covid19 è scaricabile su tutti i dispositivi caratterizzati dal sistema operativo iOS e Android, ma non su quelli targati Huawei più recenti, attualmente non idonei con i vari servizi di Gogole a causa di un preciso blocco imposto dall’amministrazione americana di Trump.

Bending Spoons, azienda di Milano sviluppatrice dell’applicazione, ha rivelato che si sta “adoperando per rendere anche questi smartphone compatibili con l’applicazione il prima possibile”.

Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Covid19, ha rivelato che l’applicazione fino a questo momento sta raggiungendo dati confortanti in termini di download ed è prevista una campagna di comunicazione importante per incentivare il pubblico a scaricarla.

“Voglio ribadire che è anonima e resterà tale fino alla fine del suo uso e che è una componente fondamentale nella strategia del contenimento della pandemia nel proprio paese. Abbiamo voluto e dovuto ottemperare alle esigenze di privacy e abbiamo impiegato il minimo del tempo”, ha concluso Arcuri.

Quanti di voi ad oggi hanno già scaricato l’applicazione?

