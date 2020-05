Offerta iPhone 11 da non perdere: fino al 10 giugno a soli 599 euro, ecco dove

Share 0 Share Share

Bennet fra le più interessanti catene di ipermercati in circolazione nelle ultime ore ha avuto modo di lanciare un nuovo ed intrigante volantino pieno zeppo di offerte fra le quali spicca quella rivolta all‘iPhone 11 di casa Apple. L’ultimo gioiellino dell’azienda californiana modello caratterizzato da 64GB di storage si può acquistare all’ottimo costo di 599 euro.

Entrando nello specifico, l’offerta ha preso il via ieri 28 maggio 2020 e si conclude, salvo imprevisti, in data 10 giugno. Il volantino prende il nome di i freschi sottocosto, ma a pagina 28 c’è la lista completa dei prodotti in mega offerta – spacca prezzi -, con il dispositivo di punta di Apple in bella mostra.

L’iPhone 11 – del quale non sappiamo la colorazione esatta – si può acquistare al prezzo super di 599 euro. I pezzi attualmente disponibili in magazzino sono 800. Ogni cliente, inoltre, può acquistare massimo due iPhone. Dopo il secondo, verrà applicato un costo non scontato che verrà indicato sul cartellino di vendita – sicuramente 839 euro lo stesso costo che Apple fa’ per il suo top di gamma -.

Il risparmio di Bennet dunque non è indifferente, circa il 29% che tradotto vuol dire 240 euro in meno!

Ricordiamo, infine, le ottime caratteristiche tecniche di iPhone 11:

Display LCD (Liquid Retina) da 6.1 pollici con risoluzione 1792 x 828 pixel e densità 326 ppi;

Processore A13 Bionic;

Tagli di memoria da 64 GB, 128GB, 256 GB;

Fotocamera posteriore doppia da 12 megapixel f/1.8 grandangolo + 12 megapixel f/2.4 ultra-grandangolo;

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12 megapixel;

Resistenza a polvere e acqua fino a 2 metri per 30 minuti con certificazione IP68;

Batteria con autonomia superiore di un’ora rispetto ad iPhone XR;

Sistema operativo iOS 13.

