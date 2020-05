Autocertificazione nella Fase 2, ecco il nuovo modulo e come compilarlo

Share 0 Share Share

In questi giorni in rete e nelle varie città non si sta facendo altro che parlare dell’autocertificazione nella fase 2. Cerchiamo di capirne di più una volta per tutte. Pronti cari lettori?

Stando a quanto appreso fino a questo momento servirà ancora l’autocertificazione se si ha intenzione di motivare senza alcun problema i vari spostamenti nel corso della fase 2, ma il modulo non dovrebbe cambiare rispetto a quello già presente da qualche settimana, a parte il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene altre info che rendono lo spostamento legittimo:

La visita ad un congiunto;

Il ritorno alla propria abitazione.

Per questa motivazione i cittadini potranno cambiare il modulo che già hanno in loro possesso andando semplicemente a sbarrare le parole “all’interno dello stesso Comune” e la parola “urgente” legata all’assistenza a congiunti o a persone con disabilità.

Per qualsiasi dubbio siamo a vostra completa disposizione. Potete scaricare il modulo al seguente link.

