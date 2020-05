Abbonamento Spotify gratis per tre mesi: ecco la super offerta

Share 0 Share Share

Ad oggi senza ombra di dubbio una delle piattaforme streaming musicali più apprezzate in assoluto e usate ovunque è Spotify, e ora grazie ad una super offerta da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo è possibile provarlo gratuitamente. E’ tornata infatti disponibile la tanto attesa iniziativa che prevede un abbonamento gratis al servizio Premium per un totale di 3 mesi. Andiamo a scoprirne di più.

Come ottenere gratis per 3 mesi un abbonamento Spotify Premium?

Tutto è molto facile, a patto che non abbiate fino ad oggi avuto modo di provare mai la versione premium. Fino al 30 giugno di quest’anno, salvo proroghe, potrete avere accesso a tre mesi gratuiti di abbonamento per quanto riguarda il pacchetto chiamato Spotify Premium Famiglia.

Di solito, per chi non lo sapesse, il servizio ha un costo mensile di 14,99 euro, e si può condividere senza problemi fino ad un massimo di 6 persone nello stesso istante.

Infine, una volta scaricata l’applicazione Premium per il vostro dispositivo iOS o Android che sia e fatto il primo accesso, vi verrà proposto di ottenere i contenuti premium gratis per tre mesi. Concluso il periodo di prova si tornerà a pagare la cifra indicata poco sopra ogni mese, ma per quel momento potrete disattivare in qualsiasi momento il servizio.

