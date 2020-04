Oukitel C18 Pro in offerta a soli 99,99 euro

Share 0 Share Share

Oukitel C18 Pro, smartphone di fascia bassa, per un tempo limitato è in super offerta sul noto Aliexpress al costo di 99,99 euro, con uno sconto non indifferente del 40%, considerando che il device costa sui 149,99 euro.

Il dispositivo dell’azienda cinese è caratterizzato da uno schermo da 6.55 “HD + (1600 x 720 pixel) con rapporto 20: 9 e dotato di un foro per la fotocamera selfie da 8 MP . La parte posteriore ospita un lettore di impronte digitali e una Quad Camera , entrambi inseriti in un modulo rettangolare al centro del corpo. La fotocamera di OVERHEAT C18 Pro è dotata di un sensore principale da 16 MP , con un grandangolo da 8 MP , un modulo Macro da 2 MP e un sensore con profondità di campo ( 2 MP ).

La batteria è un’unità da 4.000 mAh con ricarica da 10W mentre per spostare tutto troviamo il SoC MediaTek Helio P25 , soluzione octa-core accompagnata da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile tramite microSD. Il sistema operativo si basa su Android 9 , ma la società ha già confermato l’arrivo di Android 10 attraverso un futuro aggiornamento. Presente supporto 4G Dual SIM, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band.

Conclusioni

Il nuovo OVERHEAT C18 Pro è in vendita nello store AliExpress al prezzo promozionale citato ad inizio post ( lo potete trovare a questo link ). Al momento il dispositivo è disponibile per l’acquisto con uno sconto del 40%, ma è un’iniziativa a tempo limitato. Affrettatevi prima che sia troppo tardi.