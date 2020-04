Coronavirus applicazione: ecco l’app che ci metterà in guardia dai positivi

Share 0 Share Share

Un semplice smartphone e un’apposita applicazione per difendersi al meglio dal Covid19. E’ in arrivo con data ancora da destinarsi l’applicazione installabile sul telefono, in grado di registrare nel dettaglio i propri contatti con altri utenti della medesima app. A lavorarci su è il Ministero dell’innovazione. Andiamo a scoprirne di più.

Quale sarà il funzionamento dell’applicazione?

Qualora uno dei contatti recenti non si sentisse bene, l’applicazione gli darà l’opportunità di riportare i propri sintomi o domandare un test. Se il test risultasse non positivo, la stessa app avviserà che si è a rischio e che bisogna andare a casa e fare la quarantena per proteggere gli altri.

Cosa è in grado di tracciare l’app?

Registrata in anonimo ogni altro telefono con la app installata che resta vicino a voi per qualche minuto. Grazie a tale info, solamente le persone più contagiose dovrebbero auto-isolarsi a casa, mentre il resto potrebbe riprendere a svolgere la vita normale, con sempre le giuste precauzioni. L’applicazione traccia solamente i vostri contatti, che vengono rilevanti per la trasmissione del coronavirus, non dove vi trovate o dove siete andati.

Conclusioni

Ci troviamo di fronte ad una validissima iniziativa sperando che funzioni al meglio e arrivi al più presto.

Voi cosa ne pensate a riguardo?

