Come avviare videochiamate su Whatsapp con 8 partecipanti e contrastare la noia da isolamento

Whatsapp, fra le app di messaggistica istantanea più utilizzate in circolazione, dopo averne sentito parlare insistentemente nell’ultimo periodo di recente ha implementato le videochat fino a 8 persone insieme il tutto sia su dispositivi Android che iOS. Andiamo a scoprirne di più.

Whatsapp: arrivano le videochiamate fino a 8 persone!

Parliamo di una novità eccellente, che apre l’app di messaggistica a tantissimi nuovi usi, vediamo comunque come funziona.

Prima di vedere il tutto, tuttavia, è fondamentale sottolineare per non creare equivoci che per tenere una videochat con in totale 8 persone serve che tutti abbiano aggiornato l’app all’ultima versione rilasciata. Constatato questo, bisogna proseguire in questo modo:

Innanzitutto serve aprire Whatsapp e successivamente selezionare la scheda che prende il nome di Chiamate, situata esattamente nella parte bassa dell’app vicino a stato e fotocamera;

e successivamente selezionare la scheda che prende il nome di Chiamate, situata esattamente nella parte bassa dell’app vicino a stato e fotocamera; Da qui basta tappare sull’icona chiama posta in alto sulla destra, si può facilmente riconoscere dal telefono con il + di lato;

Dalla successiva schermata che si apre in automatico, serve fare un clic su nuova chiamata di gruppo;

Arrivati a questo punto l’app darà possibilità di aggiungere 7 partecipanti – il limite è 8 compreso chi organizza la videochiamata. Selezionate le persone, basta fare un tap sul tasto chiamata audio – cornetta telefono – oppure sul tasto videochat – icona della videocamera – in base alle proprie preferenze.

Conclusioni

Infine, qualora uno dei partecipanti invitati non dovesse avere l’ultima versione di Whatsapp, verrà notificato un errore e la chiamata non inizierà neanche fino a quando non si provvederà ad effettuare l’update. Speriamo sia tutto chiaro.

