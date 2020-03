WhatsApp il tema nero è finalmente ufficiale: disponibile sia su dispositivi iOS che Android

Share 0 Share Share

Whatsapp nelle ultime ore si è ufficialmente aggiornato rilasciando il tema scuro sia per dispositivi Android che iOS. Andiamo a scoprirne di più.

Entrando nello specifico, la modalità scura perfetta sopratutto per chi ha un dispositivo con schermo AMOLED, va a modificare le palette cromatiche in ogni sezione dell’interfaccia UI, con tonalità molto più scure.

“Nel progettare il dark mode, abbiamo focalizzato la ricerca e la sperimentazione su due aspetti in particolare. La leggibilità: nella scelta dei colori, abbiamo voluto ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi, e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema, rispettivamente su iPhone e Android. La gerarchia delle informazioni: vogliamo aiutare gli utenti a focalizzare con facilità la loro attenzione su ogni schermo. Per questo abbiamo utilizzato il colore e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti”.

La modalità scura, sui dispositivi caratterizzati dal robottino verde di Google può essere facilmente attivata agendo dalle impostazioni dove è possibile selezionare predefinito, chiaro e scuro. Su iPhone, invece, tale modalità cambia contestualmente alle impostazioni della piattaforma.

Chi di voi ha già ricevuto questo nuovo aggiornamento? Contenti della modalità scura su Whatsapp? A voi affidiamo la parola.